На Алтае беженцев будут размещать во временных пунктах, санаториях и соцучреждениях

Будут оперативно развернуты пункты временного размещения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Алтайский край и Республика Алтай готовы принять беженцев с Донецкой и Луганской народных республик, а также оказать им необходимую гуманитарную помощь. Об этом сообщили в правительствах регионов.

Республика Алтай

По данным пресс-службы правительства Республики Алтай, в настоящее время открыт специальный счет для перечисления добровольных пожертвований.

Помочь беженцам могут все желающие. Кстати, глава Республики Олег Хорохордин и члены правительства заявили о том, что переведут на счет часть своей зарплаты. Отметим, что в регионе смогут принять жителей ЛНР и ДНР. Для этого будут оперативно развернуты пункты временного размещения в Горно-Алтайске для проживания до 100 человек.

Жители Республики Алтай смогут перечислить средства на помощь беженцам по следующим реквизитам:

ИНН 0411005728

КПП 041101001

р/с 03222643840000007700

Банк Отделение – НБ Республика Алтай Банка России// УФК по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск

БИК 018405033

к/с 40102810045370000071

ОКАТО 84401000000

ОКТМО 84701000

Назначение платежа: «Добровольные пожертвования для оказания гуманитарной помощи гражданам, постоянно проживающим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2022 году.

Алтайский край

Напомним, чуть ранее власти Алтайского края также заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР.

- Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России, - отмечает пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев.

На данный момент неизвестно, сколько человек готовы принять в регионе. Как пишет «Толк», разместят их, вероятнее всего, в санаториях и ряде социальных учреждений.

Депутаты алтайского Заксобрания вчера, 21 февраля, заявили о готовности оказать гуманитарную помощь беженцам.

– Все население страны беспокоит судьба беженцев и тех, кто остается в ЛНР и ДНР. Возможно, в ближайшее время будет принято решение о формировании гуманитарной и финансовой помощи, – сказал спикер АКЗС Александр Романенко.

Депутаты вместе с другими жителями региона примут участие в подготовке гуманитарной помощи.

Напомним, что с пятницы, 18 февраля, началась эвакуации жителей ДНР и ЛНР в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Российские власти пообещали выплатить беженцам по 10 тыс. рублей.

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