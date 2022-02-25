На Алтае лжеподполковник ФСБ использовал поддельное удостоверение

Фальшивые документы обнаружили в машине. Фото: УФСБ по региону

На Алтае уроженца Новоалтайска осудили за использование поддельного удостоверения сотрудника ФСБ. Мужчина показывал фальшивый документ сотрудникам ГИБДД, а также незаконно проводил оперативные мероприятия. Об этом сообщает УФСБ по региону.

В прошлом году правоохранители получили информацию о том, что уроженец Новоалтайска, представляясь действующим сотрудником Центрального аппарата ФСБ России, незаконно проводит оперативно-розыскные мероприятия в Республике Алтай.

Мужчина опрашивал людей для сбора информации по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. Кроме того, два раза предъявил поддельное служебное удостоверение органов безопасности сотрудникам ГИБДД. Таким образом, он хотел избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В мае 2021 года сотрудниками подразделений собственной безопасности Управлений ФСБ России по Алтайскому краю и Республике Алтай обследовали машину мужчины и обнаружили там фальшивые документы. Они изъяли поддельное удостоверение сотрудника УСБ ФСБ России в звании «подполковник», четыре комплекта государственных регистрационных знаков на автомобили, а также устройство, внешне схожее с многофункциональным детектором скрытых камер и жучков.

– На основании переданных материалов отделом МВД России по Майминскому району в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК России (приобретение и хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей), – отметили в ведомстве.

Майминский районный суд приговорил мужчину к ограничению свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алтайском крае мужчина ездил с поддельным водительским удостоверением. Сотрудники ДПС на трассе Бийск-Белокуриха остановили его автомобиль Daewoo Nexia и проверили права.

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