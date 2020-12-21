По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали водителя с поддельным водительским удостоверением, которое он купил в интернете за 20 тысяч рублей. Когда его остановили для проверки документов, он предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки. Выяснилось, что в базе данных ГИБДД удостоверение не значится.

- В отделе полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу 36-летний мужчина признался, что действительно не имеет права управления транспортными средствами. Он пояснил, что заказал водительское удостоверение через интернет, которое затем пришло по почте, - сообщает региональное управление МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК (Приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).