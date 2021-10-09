Житель Алтайского края ездил с поддельными правами

Сотрудники ДПС на трассе Бийск-Белокуриха остановили автомобиль Daewoo Nexia Фото: Олег УКЛАДОВ

У жителя Алтайского края изъяли поддельное водительское удостоверение, сообщает региональное управление МВД.

– Сотрудники ДПС на трассе Бийск-Белокуриха остановили автомобиль Daewoo Nexia для проверки документов. За рулем находился 33-летний житель Петропавловского района. Водительское удостоверение молодого человека вызвало у полицейских подозрение в подлинности, – отметили в ведомстве.

Полицейские изъяли права и направили их на экспертизу. Согласно заключению криминалистов, мужчина ездил с распечатанной на струйном принтере и заламинированной подделкой.

В действиях жителя региона усматривается уголовное преступление, предусмотренное статьей 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Полицейские проводят проверку.