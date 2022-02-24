Житель Алтая попался на обещания мошенников получить бонусы и лишился денег с карты

Мужчина лишился больше 158 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Горно-Алтайска лишился сбережений из-за хитрой уловки мошенников. Он хотел получить в подарок бонусы, которые ему предложили по телефону злоумышленники. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

– Предварительно установлено, что заявителю позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Звонившая сообщила, что финансово-кредитное учреждение дарит постоянному клиенту несколько тысяч бонусов, которые можно использовать при оплате покупок. Бонусный баланс потерпевшего, со слов мошенницы, составлял на тот момент 8 тысяч рублей, – рассказали в полиции.

Лжесотрудница банка предложила мужчине перевести бонусы на его карту. Она попросила сообщить реквизиты банковской карты и назвать все пароли, которые придут в смс-сообщениях. Доверчивый горожанин действовал строго по инструкции и выполнил все рекомендации злоумышленницы. Однако вместо бонусов он получил сообщение о списании со счета свыше 158 тысяч рублей.

На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело. Личность мошенницы пока не установлена.

Напомним, ранее «КП» писала о том, что в Алтайском крае активизировались мошенники, работающие по старой схеме «ваш родственник попал в беду». За неделю на эту известную уловку попались сразу десять пенсионеров. Они перевели им от 15 до 925 тысяч рублей.

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