За неделю 10 алтайских пенсионеров попались на старую схему мошенников «родственник попал в беду»

Мошенники звонят под видом родственника – сына, внука, дочери Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае активизировалась старая схема мошенников «ваш родственник попал в беду». Как рассказали «Комсомольской правде»-Барнаул» в пресс-службе ГУ МВД по региону, за неделю было зафиксировано уже 17 попыток выманить деньги у пожилых граждан. Десять доверчивых пенсионеров попались на уловку мошенников и перевели им от 15 до 925 тысяч рублей.

Злоумышленники используют стандартную схему, которая, казалось бы, изжила себя. Они звонят под видом родственника – сына, внука, дочери и так далее, либо сотрудника правоохранительных органов, и сообщают, что близкий человек стал виновником ДТП.

– Если собеседник не узнает голос родственника, мошенники объясняют это плохой связью, полученной травмой, либо, чтобы отвести подозрения, прерывают разговор и передают трубку якобы сотруднику полиции, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенники просят перечислить им деньги якобы для возмещения ущерба потерпевшим либо на лечение пострадавшего родственника. Потенциальные преступники также могут сказать, что эта сумма необходима для того, чтобы уголовное дело не возбуждалось. Аферисты убеждают пожилых людей спрятать деньги в пакет и передать их курьеру.

Так, одной из жертв оказалась 68-летняя жительница Барнаула, которой с неизвестного номера позвонили и рассказали, что ее внучка переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала аварию. Якобы водитель, пытаясь не сбить пешехода, попал в ДТП и получил травмы. Чтобы избежать какой-либо ответственности, мошенники убедили женщину передать 290 тысяч рублей.

– Я чистила зубы. Звонок на домашний телефон. Беру трубку. Слышу рев: «Бабушка я попала в аварию». У меня истерика, я рот не прополоскала даже. Она «Со мной следователь, молодая девушка, баб, помоги». Дала телефон следователю, она назвала мне номер телефон, куда перевести деньги. Переоделась, пошла, сняла деньги с карточки, сбережения с книжки и передала им деньги, – рассказывает потерпевшая.

Еще одна жертва мошенников, 81-летняя бабушка из Барнаула, поверила, что ей звонит дочь. Та якобы попала в ДТП и ей нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Женщина из-за слабого слуха поверила, что с ней говорит дочь. За деньгами приехал неизвестный мужчина. В итоге бабушка отдала мошеннику 925 тысяч рублей.

По всем обращениям возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. В ходе розыска подозреваемых задержали. Ими оказались двое жителей Кемеровской области 2003 года рождения.

Парни рассказали, что они приехали в Барнаул намеренно для сбора денег с пенсионеров, чьи «родственники попали в беду»

Полиция призывает жителей края провести беседы со своими пожилыми родственниками и рассказать им об этом виде мошенничества. Необходимо объяснить, первым делом надо позвонить своим родным и убедиться, что с ними все в порядке, а не отдавать в панике деньги незнакомцам.

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