Сколько человек будут сдавать ЕГЭ в Алтайском крае и как пройдут экзамены

Итоговая аттестация за 11 класс проходит в нескольких формах Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в Алтайском крае будут сдавать ЕГЭ более 11 тысяч человек. Подробнее об этом на пресс-конференции 22 февраля рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.

На прохождение государственной итоговой аттестации в Алтайском крае уже записались 11301 человек.

– Итоговая аттестация за 11 класс проходит в нескольких формах – ЕГЭ и государственный выпускной экзамен. Как правило, ГВЭ сдают дети с ограниченными возможностями здоровья, а массовым является единый государственный экзамен, – сказала Наталья Полосина.

В Алтайском крае ЕГЭ будут сдавать 11099 человек, среди которых выпускники этого года и прошлых лет. Обязательными являются русский язык и математика. В качестве дополнительных можно выбрать любой другой предмет, который изучается в 10-11 классе, например, иностранный язык, историю или химию.

Пока на первом месте по популярности обществознание, информатика и ИКТ, а также профильная математика. Ограничений по числу экзаменов нет.

Во время проведения ЕГЭ будут соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора. Организаторы вновь наденут маски, а школьники могут сделать это по желанию. Также будет сохраняться дистанция в 1,5 метра.

Ранее мы писали о том, что в 2022 году ЕГЭ будет проходить с 21 марта по 2 июля включительно. В марте начинается досрочный период. Основной этап стартует 26 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию.

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