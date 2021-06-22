Записки барнаульской выпускницы: как сдать ЕГЭ и выжить

Краскова Яна Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Всем привет, меня зовут Краскова Яна, и я вот-вот подам документы в высшее учебное заведение. А сегодня я расскажу, с какими трудностями мне пришлось столкнуться, готовясь к ЕГЭ. Хочу, чтобы это прочитали как будущие выпускники – знайте, что при любом варианте событий, вы все равно самые лучшие, так и родители – и поняли, как нам важна поддержка.

Слезы и стрессы

Весь 11 класс меня преследовало постоянное переживание. Порой я сидела за учебниками с утра до ночи. Казалось, что уже не осталось сил… разве что только на слезы. Некоторые учителя в школе просто переставали верить в мои возможности. И казалось, что мне ничего не светит. Но мои родители, друзья и моя классная руководительница давали мне огромную поддержку и стимул идти дальше. Пришло время экзаменов и, кажется, я вспомнила все приметы и обряды, которые только могли существовать. После сдачи ЕГЭ чувствовала невероятное облегчение. Но это еще не конец.

Следующая стадия — это ожидание результатов. Мучительное ожидание.... Проходят дни и карты, наконец, вскрываются. Я вижу свои результаты: литература 70 баллов, русский 72 балла. Очень странно, но тогда я не чувствовала какой-то восторг или, наоборот, разочарование. Все внутри меня было стабильно. Я понимала, где могла ошибиться, но это дало мне только повод понять, что во время экзамена я сделала все возможное.

Многие не знаю, кем стать

У моих одноклассников и знакомых были ситуации, когда их баллы за ЕГЭ совершенно не оправдали ожидание. Из-за этого надежда на хорошее поступление, просто исчезала.

Смотря на все это, могу точно сказать - подготовка и сдача экзаменов тратит очень много сил и ресурсов выпускников. Я считаю, что не все девчонки и мальчишки, которым по 17-18 лет, могут с легкостью справиться с таким этапом в своей жизни. Многие из них до сих пор не знают, куда поступать, в какие вузы подавать документы. А все потому, что не каждый в данном возрасте понимает, что он хочет в этой жизни, кем он себя видит и как он может этого добиться. Жизнь типичного абитуриента — это сплошные поиски, куда же можно пристроить себя. Поэтому хочется дать несколько советов будущим выпускникам, чтобы хоть на немного облегчить им этот период времени.

Краскова Яна Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Не забывайте отдыхать!

Помните, что вы не какие-то супермашины, которые могут работать без остановки, вы - люди. Никогда не пренебрегайте этим, обязательно имейте время на отдых. Прогуляйтесь с друзьями и расслабьтесь. Так ваш организм будет в норме и не случится выгорания.

Мир клином не сошелся на ЕГЭ

«ЕГЭ — это ваше все»… Много кто в школе твердит, что от этого зависит вся ваша жизнь и, если вы не сдадите, пойдете работать дворником. Раскрою небольшой секрет, они вам лгут. В нашем мире есть кучу и других возможностей устроить себе красивую жизнь. Поэтому не стоит расстраиваться из-за экзаменов и думать, что на этом ваша жизнь кончилась. Это совершенно не так. Существуют разные способы дальнейшего обучения и поступления.

Соблюдайте дедлайн

Никогда ничего не оттягивайте. Делайте задания и смотрите вебинары вовремя. Тем самым вы организуете себя, что в дальнейшем обязательно поможет вам в студенческой жизни.

Любите себя

Не забывайте хвалить себя за труд, который вы вкладывали. Вы огромный молодец, если работаете над собой. Ни в коем случае не поливайте себя грязью. Ведь это будет совершенно не оправдано. Каждый выпускник проделал огромный путь для осуществления своего будущего.

P.S.

Вот такая жизнь типичного абитуриента. Она очень насыщена и интересна. Конечно, не без трудностей, но помните, что вы самые лучшие и у вас все получится. И знайте, что результаты не всегда отражают наши знания по-настоящему. Только в реальной жизни, каждый сможет проявить свои настоящие навыки. И это действительно так.

Краскова Яна.