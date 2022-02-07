Тестов станет меньше. В алтайском Минобре рассказали, какие задания будут в ЕГЭ-2022

Задания в ЕГЭ изменятся. Фото: Олег УКЛАДОВ

На ЕГЭ-2022 количество тестовых заданий сократится, и всем выпускниками придется как минимум сдавать два предмета. О нововведениях и сроках экзаменов рассказала в прямом эфире в Instagram Наталья Полосина.

ГВЭ только в особых случаях

Одним из новшеств прошлого года была возможность сдавать государственный выпускной экзамен вместо классического ЕГЭ. Такой вид аттестации могли выбрать выпускники, которые не планирует поступать в вуз. В этом году единый госэкзамен придется сдавать всем вне зависимости от дальнейших планов. Обязательный предметы – русский язык и математика, которая делится на базовый и профильный уровень. Базы достаточно, если при поступлении в вуз баллы по математике не будут учитываться. В обратном случае понадобится все же профильный вариант ЕГЭ. Остальные предметы одиннадцатиклассники сдают по выбору.

Как пояснила Наталья Полосина, облегченный формат экзамен в виде ГВЭ смогут сдавать выпускники с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети из спецучреждений, а также обучающиеся в школах при исполнительно-трудовых колониях.

Новые модели заданий

Задания в ЕГЭ изменятся. Уменьшится количество тестовых вопросов, сократится число однотипных задач.

– Появятся новые модели заданий, где экзаменуемый может высказать свое мнение, доказать свою точку зрения, показать свои знания. Такие вопросы направлены на то, чтобы научить ученика мыслить самостоятельно – рассказала Наталья Полосина.

В этом году ЕГЭ будет проходить с 21 марта по 2 июля включительно. В марте начнется досрочный период. Основной этап стартует 26 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию.

Результаты ЕГЭ не учитываются при выставлении отметок в аттестат. Итоговая оценка выводится из среднего арифметического из отметок за 10 и 11 класс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крайне нежелательно». Будут ли переводить все алтайские школы на дистант

Пока решение об уходе на «удаленку» принимают директора образовательных организаций (подробнее)