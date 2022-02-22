Рассмотреть в мельчайших деталях: новое оборудование появилось в краевой больнице скорой помощи

Диагноз можно ставить с более высокой точностью. Фото: КГБУЗ ККБСМП

В эндоскопическом отделении краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле появилось новое оборудование. Теперь пациента можно будет обследовать прямо у постели. Подробнее о новой технике рассказали сотрудники медучреждения.

В отделении установили новую видеоэндоскопическую систему, гастровидеоскопы, а также видеодоуденоскоп последнего поколения. Переносной гастровидеоскоп появился в больнице впервые. Теперь врачи смогут проводить необходимые исследования тяжелых пациентов прямо у постели больного. Общая стоимость оборудования – более 25 млн рублей.

Борис Стась, заведующий эндоскопическим отделением, отметил, что новая техника позволяет врачам получать фото и видео в высоком разрешении при проведении исследований желудочно-кишечного тракта.

– Это совсем другой уровень оборудования, оно экспертного класса. Можно вести запись, увеличивать изображение, рассмотреть детально слизистую оболочку, мелкие структуры. Отличить норму и патологию желудка, онкологическую в том числе, – сказал завотделением.

Теперь диагноз можно ставить с более высокой точностью, вероятность ошибок сведена к минимуму.

– Оказание помощи должно быть не только своевременным, но и высокотехнологичным. Без аппаратуры это невозможно, поэтому при содействии Минздрава края и правительства больница ежегодно получает новое оборудование, – отметил Андрей Макин, главный врач алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Добавим, что ежегодно в эндоскопическом отделении БСМП проводят около 6 тыс. диагностических и лечебных манипуляций.

Ранее мы писали о том, что новое оборудование поступило в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. В операционной отделении хирургии и уроандрологии уже установили новый автоматический стол, бестеневые лампы и большие мониторы.

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