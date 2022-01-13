В Барнауле появится вторая больница скорой медпомощи ради спасения в течение «золотого часа»

Пациентов между двумя БСМП планируют разделить по территориальному принципу. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января в Барнауле появится вторая больница скорой медицинской помощи. Она образуется в результате слияния горбольниц №11 и №12 в одно учреждение. Как пояснил будущий руководитель БСМП №2, главврач больницы №12 Александр Берестенников, на сегодня ресурсов первой «горки» уже недостаточно для оказания экстренной медпомощи в краевой столице.

– В условиях экстренной помощи основное пациент в течение 20 минут должен быть доставлен в больницу, в течение часа ему должен быть поставлен диагноз и оказана помощь. Это так называемое правило «золотого часа». Если человек живет в районе «Арены», как он приедет за это время в БСМП №1? – говорит Берестенников.

Пациентов между двумя БСМП планируют разделить по территориальному принципу. В объединенной больнице будут работать около 2,5 тыс. сотрудников. Общий коечный фонд составит 790 коек без учета ковидного госпиталя. В ближайшие годы между зданиями горбольниц №11 и №12 хотят построить объединяющий корпус.

Подробнее о планах работы новой больницы скорой медпомощи можно почитать здесь.