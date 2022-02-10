Оперировать быстрее и проще: алтайские хирурги получили современное оборудование

Автоматическим операционным столом можно управлять с пульта Фото: Герман Архаров

В Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства поступило новое оборудование, благодаря которому операции можно проводить быстрее. О том, как медикам помогают современные технологии и какие именно вмешательства они проводят, рассказали сотрудники центра.

Последнее слово техники

В операционной отделении хирургии и уроандрологии уже установили автоматический стол, бестеневые лампы и большие мониторы. Теперь помещение соответствуют самым передовым технологическим требованиям по проведению операций.

Автоматическим операционным столом можно управлять с пульта, а необходимое и правильное комфортное положение тела для пациента можно выстроить точно и под нужным углом.

Благодаря бестеневым лампам улучшается видимость операционного поля, лампы реагируют на движение руки, что помогает во время операций, не задевая лампу изменить траекторию движения лучей и осветить именно ту область и под тем углом, который необходим.

Также специальный подогрев лампы способствует поддержанию оптимальной температуры тела пациента, например, новорожденного во время операции, которая может длиться несколько часов.

Более 2700 операций

– Оперировать стало проще и лучше, чувствуешь в себе больше сил, даже счастье появляется. Например, благодаря автоматическому столу можно создавать любое положение для пациента. Если удобно хирургу, то и больному хорошо. Все это способствует более качественному проведению операции, резко увеличивается скорость. То, что раньше проводили три часа, сейчас можно осуществить за один, – отметил Юрий Тен, заместитель главного врача по хирургии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Он добавил, что за 2021 год в центре провели 2705 операций. В день только в отделении хирургии и уроандрологии обычно проводят до 17 вмешательств. Благодаря новому оборудованию в будущем их число может увеличиться.

В прямом эфире

Также в операционной установили большие мониторы. Это не только позволяет увидеть все в мельчайших деталях, но и при желании провести трансляцию для студентов или же организовать консилиум с другими специалистами.

Сергей Каширин, главный внештатный детский хирург минздрава региона, рассказал, что даже врачи теперь могут смотреть не в рану, отвлекая хирурга, а на монитор.

– Все, что мы снимаем, можем транслировать в любую клинику и регион. После операции есть возможность посмотреть ее в записи, детально разобрать со студентами, – говорит Сергей Каширин. – Это очень важно в плане обучения.

Ранее мы писали о том, что жителю Алтайского края, который родился с пугающими диагнозами, в 2012 году провели уникальные операции. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и абсолютно здоров. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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