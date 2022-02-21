Депутаты АКЗС сообщили о готовности поддержать беженцев из Донбасса и ЛНР

Романенко сказал, что судьба беженцев беспокоит все население страны Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край готов оказать помощь беженцам из Донбасса и ЛНР. Об этом 21 февраля на оперативном совещании сообщил председатель АКЗС Александр Романенко, пишет пресс-служба парламента края.

– Все население страны беспокоит судьба беженцев и тех, кто остается в ЛНР и ДНР. Возможно, в ближайшее время будет принято решение о формировании гуманитарной и финансовой помощи, – сказал Романенко.

Он добавил, что депутаты при необходимости готовы вместе с другими жителями края участвовать в подготовке гуманитарной помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Алтайского края заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР.