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Политика20 февраля 2022 5:14

Алтайский край сможет принять беженцев

Власти региона направили письма в МЧС
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Российские власти пообещали выплатить беженцам по 10 тыс. рублей

Российские власти пообещали выплатить беженцам по 10 тыс. рублей

Фото: Александр КОЦ

Власти Алтайского края заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев.

- Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России, - цитирует Негреева издание.

Пока не называется, сколько беженцев сможет разместить у себя регион. В пятницу началась эвакуации жителей областей в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Российские власти пообещали выплатить беженцам по 10 тыс. рублей.