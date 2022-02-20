Алтайский край сможет принять беженцев

Российские власти пообещали выплатить беженцам по 10 тыс. рублей Фото: Александр КОЦ

Власти Алтайского края заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев.

- Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России, - цитирует Негреева издание.

Пока не называется, сколько беженцев сможет разместить у себя регион. В пятницу началась эвакуации жителей областей в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Российские власти пообещали выплатить беженцам по 10 тыс. рублей.