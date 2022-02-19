На Алтае глухарь пытался прогнать из леса госинспектора

Мужчина впервые так близко увидел глухаря в лесу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае Владимир Меновщиков, госинспектор по охране окружающей среды в Обском заказнике, снял на видео встречу с глухарем. Птица пыталась прогнать незваного гостя из леса и издавала громкие звуки. Мужчина разместил ролик на своей странице в Instagram.

– Сегодня посчастливилось встретить самую смелую птицу в нашем лесу. Сложно предположить, что влияет на поведение глухаря , когда он абсолютно перестаёт боятся человека, но такое случается. Я получил массу незабываемых впечатлений, а глухарь теперь сможет похвалиться перед соплеменниками тем, что прогнал меня со своей территории, – написал Владимир Меновщиков.

Он добавил, что впервые так близко увидел глухаря в лесу. Мужчина снял птицу на телефон.

– И самое обидное – у меня сели батарейки на фотоаппарате. Сейчас бы такие кадры можно было бы сделать, – добавил Владимир Меновщиков.

Напомним, ранее мы сообщали, что инспекторы Сайлюгемского национального парка сняли на видео одинокого горного барана. Патрульная группа встречала одинокого молодого самца уже несколько раз. Инспекторы убедились, что с животным все в порядке. Он не травмирован, не ранен, выглядит вполне упитанным и весьма любопытным.

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