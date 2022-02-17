Одинокого любопытного архара сняли на видео в алтайском нацпарке

В предгорьях практически нет снега, а кормов достаточно Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Инспекторы Сайлюгемского национального парка сняли на видео одинокого горного барана. Обычно архары держатся группами, но этот аргали отделился от сородичей, сказано на странице нацпарка в Instagram.

Патрульная группа встречала одинокого молодого самца уже несколько раз. Инспекторы убедились, что с животным все в порядке. Он не травмирован, не ранен, выглядит вполне упитанным и весьма любопытным. Сейчас в предгорьях практически нет снега, а кормов достаточно.

Специалисты отмечают, что чаще всего горные бараны в это время держатся небольшими стадами. Возможно, самец отстал от своих сородичей или его отбили от стада хищники.

– За аргали присматривают государственные инспекторы, в свою очередь, он следит за их работой - держится вблизи группы людей. К сожалению, краснокнижный баран – добыча волка в этих местах. Пока одинокий аргали в безопасности. Надеемся, вскоре он присоединится к своему редкому стаду, – написали сотрудники национального парка

Ранее мы писали о том, что в нацпарке выпустили четырех краснокнижных алтайских горных баранов. Молодые самцы родились в неволе от специально отловленных на Алтае горных баранов. Особи содержались в одном из отдаленных вольеров, контакт с человеком был сведен к минимуму, поэтому удалось вырастить полудиких зверей. Дорога в нацпарк была долгой – аргали проехали около тысячи километров в специальных контейнерах под наблюдением представителей зоопарка и ветеринаров.

Кроме того, ученые провели подсчет краснокнижных горных баранов в трансграничной зоне России и Монголии. По итогам 2021 года их стало больше, чем в 2020 году.

Справка

Алтайский горный баран (аргали, архар) - самый крупный баран планеты, который обитает на границе России и Монголии. Общая численность - около 4,8 тыс. особей, около двух тысяч обитает – в нашей стране, 1583 – в Сайлюгемском национальном парке. Аргали занесены в Красную книгу России.

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