Более 1300 лебедей зимуют в Алтайском крае

Всего в этом году на «Бийско-Лебедином» участке насчитали 1329 лебедей-кликунов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подсчитали количество водоплавающих птиц, которые зимуют в регионе в 2022 году. Сред них лебеди-кликуны, кряквы, гоголи и другие. Об этом сообщает минприроды региона.

15-16 января птиц считали в западных районах края и у Барнаула, а из-за аномально теплой погоды учет в Бийске и заказнике «Лебединый» перенесли на 23 число.

– Учет проводился на озере Светлое, водоеме в селе Урожайное, участке реки Кокша-1 между Урожайным и Семилеткой, по реке Кокша-2 от озера Светлое вдоль села Семилетка до Поповских прудов, на реке Талица выше села Талица, в самом селе и ниже его, в селе Карасук, у водосброса с озера Лазурное в селе Кокши, – пояснили в минприроды.

На многих водоемах был очень низкий уровень воды, поэтому некоторые участки рек замерзли. Этого не случалось даже в более морозные годы.

Всего в этом году на «Бийско-Лебедином» участке насчитали 1329 лебедей-кликунов, что чуть меньше, чем в прошлом году (1361). В этот раз учет не проводили за пределами заказника у сел Сетовка и Шульгинка.

– Уже третий год при подсчете зимующих в заказнике «Лебединый» водоплавающих используется панорамная съемка с дрона в местах скоплений и визуальный подсчет там, где птиц поменьше и можно посчитать их «по головам». При визуальном подсчете данные сразу вносятся в базу «Онлайн дневники», что теперь можно делать просто голосом. Детализации съемки с дрона позволяет не только посчитать разные виды, но для лебедей отдельно уточнить количество сеголетков, а для кряквы - половой состав», – отметил Алексей Эбель, орнитолог, член «Союза охраны птиц России».

Также обнаружили 739 крякв, что значительно ниже данных прошлого и позапрошлого года (1029 и 915 соответственно), основное снижение численности наблюдается в популяции в селе Талица.

– Учет гоголя в предыдущие годы был затруднен, потому что вид кормится преимущественно на полыньях Бии и Катуни, а в заказник прилетает в массе только на ночевку на стоячие водоемы уже после наступления сумерек. Улетает до рассвета, но в связи с замерзанием Катуни в этом году гоголь держался по малым речкам в заказнике и на полынье у Бийска. Всего насчитано 280 особей, – пояснили специалисты минприроды края.

Кроме того, отметили, что зимующего большого крохаля в этом году больше, чем в предыдущие годы – 22 особи. Вероятно, это также связано с концентрацией этих птиц на оставшихся глубоководных незамерзающих участках.

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