Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с Олимпиады

Сергей Шубенков со своим тренером Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом стало известно только перед стартом первых участников четвертьфинала в мужском барьерном беге на 110 метров.

Соревнования начались сегодня, 3 августа, в 13.10 по московскому времени. Перед самым стартом второго раунда комментаторы сообщили, что напротив фамилии Шубенкова, который должен был участвовать в третьем забеге, появился прочерк – «спортсмен дисквалифицирован». По их словам, он получил травму и не смог восстановиться.

«Комсомолке» не удалось получить оперативный комментарий у мамы спортсмена. Подробности произошедшего рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт:

- У него была травма ахилла и он надеялся, что вылечит ее. Сергей уехал в Новогорск и начал там лечиться, надеялся, что «отпустит». Видимо сегодня побежал на разминке и снялся…- говорит Владимир Александрович. – Мы про это знали, но никому ничего не говорили. Зачем об этом распространяться? Неизвестно, что будет. Больше всех жалко Сергея Клевцова (тренера спортсмена, - прим.ред.).

Как ранее «КП-Барнаул» рассказала мама спортсмена Наталья Шубенкова, Сергей вылетел в Новогорск еще 16 июля и, судя по всему, как раз последние две недели пытался восстановиться, но безрезультатно. Хотя небезосновательно стоит подчеркнуть, что хоть легкоатлет и начал сезон чуть позже, на турнире «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в венгерском Секешфехерваре он успел выиграть бронзовую медаль и, разумеется, в этом году он подтвердил статус чемпиона России.

Личный тренер спортсмена Сергей Клевцов сообщил СМИ, что проблем с ногой у Сергея действительно обострились только сегодня.

- Конечно, мы очень разочарованы, но говорить, что ничего не предвещало травмы, тоже нельзя. Это травма хроническая. Просто он сейчас бежал через барьер, и все так резко произошло, пока неясно, что с ним, нужна диагностика, - цитирует Клевцова ТАСС.

Сам легкоатлет сейчас не в том состоянии, чтобы раздавать комментарии.

Напомним, для Сергея Шубенкова эта Олимпиада должна была стать третьей. В Лондоне-2012 он стал лишь 12-м, из-за допингового скандала в Рио-2016 его не пустили на Игры, за что он впоследствии получил отступные. И вот теперь, в Токио, он был в числе фаворитов. Вдобавок ко всему, буквально незадолго до старта ОИ-2020 стало известно, что в Японию не полетит один из его главных конкурентов – ямаец Омар Маклауд. Он проиграл национальный отбор. Но оказалось, что всего этого недостаточно. Не хватило самого главного – здоровья.

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