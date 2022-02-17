Шесть человек пострадали в результате ДТП со «скорой» на Алтае

Пострадавших доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Авария произошла сегодня утром, 17 февраля, около 10 утра на Чуйском тракте в Зональном районе. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе управления МВД по краю.

– По предварительным данным, двигаясь со стороны города Бийска в направлении города Барнаула, водитель автомобиля УАЗ (скорая медицинская помощь), выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy, двигавшимся в направлении города Бийска, – рассказали в пресс-службе МВД.

В результате аварии пострадали шесть человек. Их доставили в больницу.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «КП–Барнаул» писала о том, как на Чуйском тракте приехавшего на место ДТП фельдшера насмерть сбила проезжающая мимо другая машина.

Также недавно на Алтае произошло жесткое ДТП с КамАЗом, в результате которого погибли три человека. Два пассажира скончались на месте аварии, еще один – в машине скорой помощи.

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