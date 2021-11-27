Три человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и бензовоза в Барнауле

ДТП произошло в 12:10 Фото: ГИБДД Барнаула

Днем в субботу, 27 ноября в Барнауле столкнулись карета скорой помощи и бензовоз. В аварии пострадали три человека, сообщает ГИБДД города.

ДТП произошло в 12:10, на 6 километре объездной дороги в обход города Барнаула. Предварительно установлено, что автомобиль скорой медицинской помощи ехал на красный сигнал светофора со включенными проблесковыми световыми сигналами. Он столкнулся с бензовозом КамАЗ 53215, который ехал во встречном направлении и поворачивал налево, на разрешающий сигнал светофора. За рулем "скорой" был 56-летний мужчина, а КамАЗом управлял 36-летний водитель.

ДТП Фото: ГИБДД Барнаула

В результате ДТП пострадали 3 человека из кареты скорой медицинской помощи. Телесные травмы получил водитель, которого осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась. 57-летнему пассажиру машины "скорой" также оказали помощь, не госпитализировали. Другой пострадавшей, 49-летней женщине, оказывают помощь в горбольнице №1. Решается вопрос о ее госпитализации.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего. На снимках с места аварии видно, что от удара машина скорой помощи и КамАЗ получили серьезные повреждения.

ДТП Фото: ГИБДД Барнаула

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алтайском крае инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Дмитрий Вислогузов и капитан полиции Антон Лойченко помогли водителю, автомобиль которого заметили на обочине трассы А-322 Барнаул-Рубцовск. Подробнее об этом можно прочитать здесь.