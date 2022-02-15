Три человека погибли в ДТП с КамАЗом в Алтайском крае

На месте аварии работают экстренные службы Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 15 февраля в Алтайском крае произошло жесткое ДТП, в результате которого погибли три человека. Два пассажира скончались на месте аварии, еще один – в машине скорой помощи. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в 9:55, на 271-м километре дороги А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан», недалеко от села Захарово Рубцовского района.

По предварительным данным, 35-летний водитель Toyota Corolla Ceres двигался в направлении Рубцовска. Он выехал встречную полосу и столкнулся с КамАЗом с прицепом. Грузовиком управлял 29-летний мужчина, он ехал в сторону краевой столицы.

В результате ДТП два пассажира автомобиля Toyota, 63-летняя женщина и 45-летний мужчина, скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир Toyota, 43-летняя женщина умерла в автомобиле скорой медицинской помощи. Водителя иномарки госпитализировали. Водитель КамАЗа не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 февраля в полукилометре от поворота на село Полковниково 21-летняя девушка за рулем Lexus выехала на встречку прямо под КамАЗ. В результате аварии погиб ее пассажир – 22-летний парень. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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