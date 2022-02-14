В Бийске легковой автомобиль столкнулся с тепловозом

Автомобиль “Лада” не уступил дорогу тепловозу Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске в районе промзоны, недалеко от поворота с Гейдек-штрассе на улицу Кутузова легковой автомобиль столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает “Бийский рабочий”. ДТП произошло сегодня, 14 февраля.

Известно, что автомобиль “Лада” не уступил дорогу тепловозу. Как пишет издание, этими путями пользуются редко, поэтому и подобные ДТП на данном участке происходят редко.

- Такого давно не было – да практически никогда, - пишут жители Бийска в социальных сетях.

Как сообщили в краевом управлении МВД, сообщений о данной дорожной аварии в ГИБДД не поступало, пострадавших в результате ДТП нет.

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