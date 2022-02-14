В отношении устроившей смертельную аварию девушки-водителя Lexus возбудили дело

Бийскую трассу нельзя назвать спокойной - даже по выходным движение здесь очень активное Фото: Олег УКЛАДОВ

После смертельного ДТП в воскресенье, 13 февраля, на бийской трассе возбудили уголовное дело. В полукилометре от поворота на село Полковниково 21-летняя девушка за рулем Lexus выехала на встречку прямо под «КамАЗ». В результате ДТП погиб ее пассажир – 22-летний парень. Об этом рассказали в краевом управлении МВД.

- Следственным отделением МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначено проведение ряда экспертиз, - рассказали полицейские.

Второй пассажир автомобиля, 19-летний юноша получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Виновнице аварии медицинскую помощь оказали на месте.

Бийскую трассу нельзя назвать спокойной - даже по выходным движение здесь очень активное. Средняя скорость движения автомобилей - 100-110 км/в час. 13 февраля после обеда видимость на трассе осложнила метель.

- На этой дороге много закрытых поворотов, нет отбойников, а из-за рельефа полно мест, где встречные машины находятся ниже горизонта и ты просто их не видишь. Кроме того, там узкая обочина, в отличие от той же дороги на Рубцовск или Камень-на-Оби, поэтому мало возможностей для маневра, чтобы уйти от встречки в экстремальных ситуациях. При этом качество асфальта не вызывает вопросов. Но все-таки данную дорогу определенно надо расширять, тем более, что это одно из самых загруженных направлений, - считает известный алтайский блогер и автоэксперт Александр Михельсон.

К слову о расширении дорог Алтайского края. Только в прошлом году в регионе привели в порядок более 80 километров федеральных дорог. В этом дорожно-строительном сезоне работы будут идти на нескольких участках, часть из них откроют для движения до конца года. На маршруте от Барнаула до Бийска. До конца года будет расширен участок от развязки возле Новоалтайска, 212 км –216 км. Следующий за ним, 216 км –223 км, закончили в прошлом году, движение будет открыто весной. Начнутся работы на двух участках за Б. Ключами: 230 км –234 км, 243 км –250 км. Оба запланированы к вводу в 2023 году. Участок перед Бийском, 341 км –345 км, закончат расширять до конца 2022-го.

Также отремонтируют участки от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула.

- Объемы работ по расширению тракта увеличиваются с каждым годом, однако это по-прежнему один из самых капиталоемких и времязатратных видов работ. Дело не только в необходимости проведения проектно-изыскательских работ и большом объеме строительно-монтажных. Необходимо время на решение множества самых разных вопросов: передача земельных участков, перенос или переустройство коммуникаций, вырубка лесных насаждений и так далее. Кроме того, невозможно вести работы на участках, где еще действуют гарантийные обязательства. Так что, к сожалению, на то, чтобы весь Чуйский тракт в крае стал четырехполосным, потребуется время, - рассказали Упрдор «Алтай».