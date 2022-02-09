«Поесть не всегда успеваешь»: алтайский врач-педиатр о том, что сейчас происходит в больницах

График из-за наплыва заболевших пришлось перестроить, теперь врачи работают практически без выходных Фото: из личного архива героя(ев) публикации

“Омикрон” атакует население Алтайского края. Большими темпами растет число зараженных детей, даже младенцев. Люди все чаще в соцсетях жалуются на огромные очереди у кабинетов врачей в поликлиниках, но “Комсомолка” решила посмотреть на обратную сторону медали и поговорила врачом-педиатром Марьяной Пискун о том, как медики видят ситуацию в больницах.

Досье:

Марьяна Пискун

Возраст: 31 год

Стаж работы: 8 лет

Место работы: КГБУЗ Славгородская ЦРБ

Специальность: заместитель главного врача по педиатрической службе, участковый врач-педиатр

Вакцинация: Спутник «V»

Сведения о заболеваемости: перенесла ковид в легкой форме в 2021 году

Главное счастье на свете - это здоровые дети

Как вы представляете себе врача, который работает с детьми? Очевидно, что это должен быть человек, которому ребенок сможет довериться, не бояться и не плакать. Такой же улыбчивый и добрый как в сказке «Доктор Айболит». Представьте, как маленький пациент смело, а, может, и немного хныкая, заходит за ручку с мамой в её кабинет. И тут врач начинает сказку…

- В одном царстве, далеком государстве все жили в мире и здравии, пока не появился злой волшебник по имени Ковид. Мощь его была настолько велика, что армии его прислужников разошлись по всем материкам, неся с собой болезни и разруху. Чтобы победить злодея, все царства мира объединились и встали на тропу войны с врагом. Сражались год, сражались два, шли бои не на жизнь, а насмерть, и увидел Ковид, что никто ему сдаваться не собирается. Испугался злодей, когда чародеи сварили зелье, способное победить хворь, которую он насылал на людей, и решил, что пора звать подмогу. Призвал он своего младшего сына - Омикрона, и начали они вместе сеять зло, которое не щадило ни стариков, ни детей. Но и тут воины мира не отступили. День и ночь они вели бои у крепостей, на борьбу выходили даже самые маленькие храбрецы, и, наконец, победили злого Ковида и его сына. Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец!

Как вы уже поняли, сказка основана на вполне реальных событиях. Сейчас врачам, как добрым чародеям, приходится сражаться с невероятным злом. Одна из этих волшебниц - Марьяна Сергеевна Пискун. Девиз женщины - “главное счастье на свете - это здоровые дети”. С такой любовью и теплотой она относится к каждому своему маленькому пациенту.

Около 8 лет врач трудится на базе Славгородской ЦРБ. Сначала простым педиатром, а затем прошла профпереподготовку по профилю “Организация здравоохранения и общественное здоровье” и заняла должность заместителя главного врача. В прошлом году Марьяна Сергеевна заняла второе место на краевом конкурсе “Лучший молодой врач”.

А молодых врачей в больнице не так много. Как признается специалист, не все хотят ехать в отдаленные районы из-за недостаточно развитой инфраструктуры.

- У нас довольно возрастной коллектив. Уровень жизни в Славгороде все-таки оставляет желать лучшего, поэтому, думаю, и не едут к нам молодые. Каждый желает лучшего себе и своим детям, чтобы было хорошее образование. Меня в принципе в Славгороде все устраивает, единственное, что жаль - не удалось приватизировать квартиру, как обещали. Сейчас у молодежи такая возможность есть, благодаря программе “Земский доктор”, в мое время в неё не входили моногорода, - подчеркивает врач.

Около 8 лет врач трудится на базе Славгородской ЦРБ Фото: из личного архива героя(ев) публикации

“Мои дети” меня не боятся

Как признается собеседница, расстояние от мечты «стать врачом» до «быть врачом» измеряется временем и желанием помогать людям. Она с самого детства знала, что наденет белый халат.

- По мере взросления перед каждым ребенком встает вопрос выбора профессии. Для кого-то он может быть сложным и даже мучительным, но я к нему была готова еще задолго до окончания школы. На мое решение в выборе теперь уже дела всей моей жизни повлиял пример моей мамы, которая работает участковой медицинской сестрой в детской поликлинике города Славгорода 28 лет. Своим примером она продемонстрировала мне, тогда еще ребенку, что медицина имеет высокую общественную значимость, - отметила она.

Но в отличие от медицины любви к детям в университетах не учат. Это то, что либо живет в человеке, либо нет. Марьяна Сергеевна своих пациентов обожает, и они, видимо, чувствуют эту доброту.

- Я думаю, что “мои дети” меня не боятся, а даже, наоборот, рады встрече. Главное - искренность. Дети, хоть и маленькие, но не глупые, чувствуют все эмоции, которые излучает взрослый, в том числе врач. Конечно, здесь важны и навыки психолога и педагога, и даже порой артиста, - говорит врач.

Про артиста сказано не зря, ведь, вспомните, в кабинетах детских врачей всегда были игрушки, веселые наклейки или рисунки на стенах. Плюшевые помощники успокаивают малышей во время осмотра. Некоторым врачам детки приносят рисунки или свои подделки из детского сада и школы. Правда, сейчас добрые традиции уходят…

- Нам, к сожалению, запретили использовать плюшевых мишек. Можно хранить в кабинете игрушки из пластика, резины или дерева, но необходимо регулярно проводить их дезинфекцию. Такие санитарные правила, - рассказала Марьяна Пискун.

Наладить отношения с родителями детей - тоже важный элемент работы педиатра. Но, к сожалению, все чаще, взрослые утрачивают доверие к медикам из-за того, что первоисточником знаний о заболеваниях и их симптомах становится не специалист, а интернет.

Марьяна Сергеевна с самого детства знала, что наденет белый халат Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Колоссальная нагрузка

За последний месяц нагрузка на медиков из-за новой волны ковида стала колоссальной, и проблема кадрового дефицита стала далеко не единственной. Медики один за одним начали выходить из строя по причине заболеваемости. Героиня нашего материала, кстати, тоже перенесла ковид осенью прошлого года, но обошлось без осложнений.

- Много врачей ушло на больничный. Пришлось выводить на осмотры даже узких специалистов, например, окулиста. Детская заболеваемость растет, как никогда. Мне сейчас приходится совмещать обязанности заместителя главврача и участкового педиатра, всю бумажную работу я даже не успеваю делать в больнице, приходится забирать отчеты домой, - пояснила Марьяна Сергеевна.

Врач призналась, что порой пациентов так много, что элементарно не можешь сделать перерыв и отойти поесть. График из-за наплыва заболевших пришлось перестроить, теперь врачи работают без выходных. Буквально.

- Мы с еще одним заместителем меняемся, так как теперь больница работает и по воскресеньям, - отметила Марьяна.

А дома педиатра ждут муж и маленький сын. Но отвлечься от работы и с головой уйти в домашние заботы удается не всегда. По её словам, не все умеют перестраиваться.

- Я все равно думаю о работе дома, переживаю за каждого ребенка, как за своего. Тем более сейчас, в такое сложное время. Раньше у ковида хотя бы была типичная картина - потеря обоняния или вкусов, но сейчас симптомы такие же, как у ОРВИ. Мы даже не подозреваем, что это ковид, а потом приходит положительный тест. Чаще всего заражаются подростки, но и среди младенцев ковид - уже не редкость, - заверила врач.

Стенами кабинета работа не заканчивается - приходится еще и выезжать на осмотры маленьких пациентов дома. Поток больных в Славгороде, конечно, не такой огромный, как в Барнауле, поэтому медики пока справляются.

- Задержек по доставке лекарств или приему врача у нас нет. Мы выезжаем на все вызовы, которые поступают, но если у ребенка совсем никаких признаков болезни, то можем попросить родителей подойти в фильтр для осмотра. В самой больнице была небольшая скученность на прошлой неделе, но даже в таких условиях наши пациенты стараются войти в положение медиков. Хотелось бы, чтобы все сейчас относились к нашей работе с пониманием, - заключила Марьяна Пискун.

А пока врачам остается пожелать терпения и веры в том, что однажды пандемия закончится, и больничная жизнь вернется в привычное русло.

- Я думаю, что в нынешней ситуации система была выстроена должным образом. Мы работаем без выходных, бросаем все свои силы на помощь населению, по-другому здесь ничего и не сделаешь, - добавила собеседница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочется тишины и покоя»: студентка-медик о жизни и смерти в «красной» зоне

Татьяна Калмыкова полтора года работает медсестрой в ковидном отделении больницы №4 Барнаула (подробнее)

«Пять минут лечим пациента - день заполняем бумажки»: дневник алтайского врача из «красной» зоны

Днем Александр Богомолов - в кресле лора, а по ночам - у коек больных в ковидном госпитале (подробнее)