«Хочется тишины и покоя»: студентка-медик о жизни и смерти в «красной» зоне

В «ковидные будни» студентка погрузилась в октябре 2020 года. Фото: Татьяна Калмыкова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Они работают в кабинетах неотложной помощи, ведут приемы вместе с участковыми врачами, выезжают на вызовы в составе бригад «скорой», при этом успевают осваивать учебную программу. Речь идет о студентах-медиках, которые в период пандемии, когда нагрузка на здравоохранение возросла в несколько раз, пошли работать в медучреждения Алтайского края. Некоторые из них оказались в «красной зоне» ковидных госпиталей. Об одной из таких студенток – читайте в материале «Комсомолки».

Досье

Татьяна Калмыкова

Возраст: 22 года

Место учебы: АГМУ, лечебный факультет, 5 курс

Место работы: г. Барнаул, Городская больница №4

Вакцинация: Спутником «V»

Сведения о заболеваемости: болела коронавирусом осенью 2020 года

О работе

В «ковидные будни» Татьяна Калмыкова погрузилась в октябре 2020 года, когда началась вторая волна.

- Работа в стационаре - это огромный опыт для студента, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Никто не отменял заработную плату, поскольку я хочу быть взрослым человеком, способным обеспечивать себя самостоятельно, - отмечает Татьяна.

Девушка начала трудиться в терапевтическом отделении городской больницы №4 палатной медсестрой. Татьяна раздавала больным лекарства, выписывала направления на обследования.

- У нас было много журналов, которые необходимо было заполнять, например, когда пациент поступает, то его оформляешь, выписываешь все назначения в эти журналы на различные обследования. Также мы измеряли артериальное давление, температуру два раза в день, - рассказывает о своих обязанностях в ковидном госпитале Татьяна.

Студенты наравне с опытными врачами заступают в суточные дежурства: четыре часа - работа, четыре – отдых.

Девушка начала трудиться в терапевтическом отделении городской барнаульской больнице №4. Фото: Татьяна Калмыкова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

О слезах

Как признается девушка, после «красной» зоны хочется покоя и тишины. Многие пациенты из-за страха, паники и неосведомленности бывают агрессивными:

- Многих пугает эта болезнь, но когда ты не связан с медициной и не понимаешь, что происходит с твоим телом, то страшно вдвойне, поэтому пациенты очень беспокоятся, иногда ведут себя агрессивно, не понимая, что мы «за» них и за их здоровье, а не «против». Очень напряженная работа, но, несмотря на это, чувствуешь себя небольшим героем, потому что действительно спасаешь жизнь здесь и сейчас, - отмечает Татьяна.

За время работы Татьяна насмотрелась много трагических историй, но одна из них запомнилась особенно:

- В палате на моем посту лежала женщина, она была в среднетяжелом состоянии, ей требовалось больше ухода, чем другим пациентам, в ее палату я приходила гораздо чаще, чем в другие. И в очередной раз, выпаивая ей таблетки, увидела на ее тумбочке детский рисунок, где детским почерком было написано - «Бабушка, возвращайся скорее, мы тебя ждём». Тогда я просто остановилась и смотрела на этот рисунок, будто не могла двигаться, настолько время для меня тогда остановилось... Впоследствии эта женщина, к сожалению, умерла, и когда мы собирали ее вещи, чтобы передать родственникам, то снова наткнулись на этот рисунок, я тогда не смогла сдержать слёзы, это было для меня тяжело, - рассказала девушка.

О вакцинации

«Ковидные будни», со слов студентки, проходят быстро, потому что работы много из-за большого «наплыва» пациентов. Татьяна Калмыкова считает, что только вакцинация может облегчить ситуацию:

- Я считаю, что вакцинация сейчас очень важна. Сама вакцинировалась Спутником «V». Главное понимать, что в первую очередь, вакцина - не от заболевания, она не гарантирует, что вы не заболеете. Вакцина помогает избежать тяжелых осложнений, которые могут быть смертельными для человека, - отмечает студентка.

Об учебе

Татьяна до сих пор продолжает работать в «красной зоне», а в перерывах между «волнами» переходит в хирургическое отделение, тоже как медицинская сестра. При этом девушка успевает в полной мере осваивать и учебную программу, хотя иногда бывает тяжело, но опыт в «эпицентре ковидных действий» того стоит:

- Сейчас, например, учебу в дистанционном формате совмещаю с работой, но иногда бывает сложно, когда не спишь сутки, и еще график «сутки через сутки», а нужно подключаться на пару к 8-9 утра в Zoom, но я все равно со всем справляюсь, - подытожила Татьяна.

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