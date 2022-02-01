«Пять минут лечим пациента - день заполняем бумажки»: дневник алтайского врача из «красной» зоны

Молодой врач трудится в Алейской ЦРБ Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Алтайском крае рекордными темпами растет число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе выявили сразу 1289 случаев заболевания. На передовой - врачи, которым сейчас приходится очень непросто. Чтобы их поддержать, мы решили всю пятую «омикронную» волну пандемии публиковать дневники алтайских врачей, которым есть что рассказать о работе в этот сложный период, а нам с вами из этого сделать выводы.

Итак, знакомьтесь с героем нашего сегодняшнего материала:

Александр Богомолов

Специальность: отоларинголог (лор)

Место работы: Алейская ЦРБ

Возраст: 28 лет

Стаж: 2 года

Вакцинация: двухкомпонентная вакцина “Спутник V”

Сведения о заболеваемости: перенес ковид около года назад.

Все начинается с искры

- До августа прошлого года я жил в Санкт-Петербурге, решил поискать себя в новом городе после окончания Алтайского медуниверситета. Обзвонил все стационары, спрашивал, не нужен ли им лор-хирург, оказалось, что нет, и учить меня там никто не собирался, а я очень хотел оперировать. Проходил собеседование и в частную клинику, но на вопрос о том, как начисляется зарплата, мне ответили, что есть нижняя и верхняя планка цифр, и я могу назвать любую сумму.

После окончания Алтайского медуниверситета Александр пожил в Санкт-Петербурге, но позже вернулся в родной город Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Представляете, как просто дерут деньги с людей. К примеру, чтобы распознать гайморит, мне достаточно заглянуть в нос пациента и назначить рентген, а там помимо этого вас направят еще и на эндоскопию, и на анализы крови, и бог знает еще на какие исследования, которые никаким образом не влияют на постановку диагноза. Вариться в таком “бизнесе” я не хотел, поэтому и подумал, что нужно вернуться на родину - в свой маленький город Алейск.

После окончания Алтайского медуниверситета Александр пожил в Санкт-Петербурге, но позже вернулся в родной город Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В нашей ЦРБ сейчас очень много молодых врачей. Все начинается с маленькой искры - этой искрой у нас был Александр Викторович Берестенников, бывший главврач. Он сам лично ездил на встречи с ординаторами, подселял идею, и она разошлась очень большим тиражом. Оказалось, что в Алейске не так уж плохо: тут субсидируют съем жилья, работает программа “Земский доктор”, достойная зарплата, новое оборудование. Так как Александр Викторович - хирург, он организовал приобретение эндоскопической стойки и начал развивать хирургическую службу, правильно расставил кадры и наладил систему. Благодаря ему, дело продолжается и сейчас, под руководством нового главного врача Захарова Вячеслава Юрьевича. Мы с нуля начинаем лор-службу, обустраиваем операционную, будут выделены койки, чтобы класть пациентов в отделение. Система будет работать на нас.

“Моя задача, чтобы наутро все остались живы”

- Спустя два месяца своей работы в ЦРБ я решил, что хочу поработать в ковидном госпитале. Поговорил с главным врачом, и он предложил мне пройти стажировку: учиться новому - хороший навык. Первое, чему нас учили - правильно одеваться: две пары перчаток, две маски, специальный спиртовой раствор, чтобы маска не запотевала. Затем нас водили в приемник, показывали, как правильно заполнять первичный лист осмотра пациента.

Суть ночного дежурства в госпитале - следить за больными. Как я говорю, моя главная задача - чтобы наутро все остались живы. Измеряем сатурацию, проводим какие-то манипуляции, наблюдаем за тяжелыми пациентами, ворочаем их, чтобы не было пролежней.

Кстати, среди тяжелых пациентов - очень много людей с сахарным диабетом. Побочным действием лечения может стать подъем сахара в крови, а это опасно - человек может впасть в кому. У нас был такой пациент: ночью начал постепенно тяжелеть, но реаниматологи успели вовремя его спасти. Поэтому такие больные у нас на особом контроле.

Самое сложное в красной зоне - работа в костюме. Тебе жарко, неудобно, а в пиковые времена поток пациентов - бесконечен. Мой личный рекорд - 24 человека за смену, после чего началась дикая головная боль. Мало того, что голова кружится из-за гипоксии (недостаток кислорода, прим. ред.), так еще и кучу операций нужно сделать - принять пациента, назначить анализы и первичное лечение, дождаться анализов, проконтролировать все.

По ночам врач работает в ковидном госпитале Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В перерывах развлекались, как могли - кто в соцсетях, кто на YouTube видео смотрит, а был случай, что кто-то даже игру установил на компьютер. Не помню уже, Dota или Counter-Strike, но главврач как узнал, так заставил программиста все компы почистить. В чистой зоне мы музыку послушать можем, разговариваем на медицинские темы. Я, кстати, и сам попеть люблю в коридорах - все заранее знают, что я иду: “О, Александр Валерьевич запел”. А после смены можем с некоторыми молодыми врачами собраться и в футбол поиграть. Вот такие отвлечения от работы.

А вообще, домой приходишь без ног. Ни на что времени нет, просто ложишься и засыпаешь. Что нам снится? Ничего. Это еще хорошо, когда поспать успеваешь - у меня после ночной смены в ковиднике еще и плановый осмотр пациентов. Здесь только так эмоциональное выгорание заработаешь. Мало того, что пациентов - тьма тьмущая, так еще и двойную работу делаем - протокол в компьютер, протокол на бумагу. Пять минут пациента лечим, день - бумажку пишем. К историям пациентов постоянно придираются страховые компании, делают замечания по ведению - там ошибка, здесь ошибка.

Я стал замечать, что вообще постоянно мыслю о медицине. Прихожу домой и переживаю: а почему пациент затяжелел, что я сделал не так. Особенно жалко молодых, коришь себя за то, что не можешь ничем помочь. А почему не можешь? Да потому что прямого лекарства от ковида еще нет. Отправляешь пациента в реанимацию, надеясь, что ему там помогут, но если туда попал - сложно выкарабкаться. Хоть у нас и высокая статистика по выживаемости в больнице, все равно много людей умирают, пожилые в основном и те, у кого есть хронические заболевания.

Дело рук утопающего…

- Многие злятся на врачей, призывающих вакцинироваться. Им непонятно, как работает вакцина. Но питерцы уже провели исследование, и было доказано, что прививка имеет эффективность - снижает риск летальности и тяжести течения болезни. Но в эпоху информационного шума сложно убедить людей, что вакцинация - это не чипирование, никто не хочет их отравить и тем более убить. Никто почему-то не додумался посмотреть исторические справки, как проходила оспа, как прививали людей и как делали вакцину.

Люди просто не могут понять, что врачи хоть что-то пытаются сделать. Мы даем им спасательный круг, а они говорят, что поплывут сами, и в итоге не доплывают даже до половины своей жизни.

Я лично сам вакцинировался уже два раза, никакого негативного эффекта не ощутил, и за время работы в ковидном госпитале я ни разу не болел.

Что по поводу агрессии на медиков из-за отмены плановой помощи, то это не медики её отменяют, а вышестоящие чины. И на это есть определенные причины - реальная эпидемиологическая опасность. У нас в Алейске плановый прием пока продолжается, но в Барнауле коллегам сейчас тяжелее из-за наплыва больных. Представьте, что толпы более менее здоровых людей и зараженные ковидом стоят в одном помещении, это может привести к вспышке. Кого винить потом будем?

Врач вакцинировался от ковида дважды Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Да, люди всегда негативно говорят о медицине. Приходят на прием и жалуются, что талончика не дождаться. Я их сразу прошу прекратить мне врать, так как в день есть по 2-3 свободных окошка, и тот, кто хочет попасть на прием, попадет. Кроме того, если есть острая боль, пациент может обратиться в любое медучреждение, и врач не имеет права ему отказать.

Про зарплаты

- Мне про зарплаты постоянно пишут комментарии, мол “Вот вы, медики, зажрались со своими ковидными выплатами, и все вам мало”. Но я таким отвечаю, что в каждом больнице есть вакансии медсестер, санитаров, врачей - иди да работай. Зачем хаять систему? Устройся в любой ковидный госпиталь и честно получай свои деньги. Почему-то когда солдатам во время войны платят большие деньги, ни у кого таких вопросов не возникает. А у медиков разве нет риска жизни? У многих молодых врачей падает слух, ухудшается зрение, это как контузия после войны. А сколько врачей, которые скончались от ковида… Мы вынуждены работать в нереальных условиях, а люди еще и недовольны. Да если бы не было этих ковидных выплат, то мало кто вообще пошел бы работать в госпитали.

Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы хотеть получать достойную зарплату. Меня недавно звали в частную клинику в Барнаул, я сразу поставил вопрос о зарплате, потому что знаю, чего хочу. И в такие моменты я не смотрю на размер города и его “блага”, я хочу понимать, смогу ли я обеспечить своих близких. Я понимаю патриотизм по-другому. Это не слепая любовь к родине, а возможность развиваться в своей стране и приносить ей пользу, естественно за достойную заработную плату.

Я думаю, что люди вообще разучились заявлять о своих желаниях и просить то, что принадлежит им по праву. Медики могут получать хорошие деньги, главное - наладить диалог. Как вообще больницы получают бюджет - вся помощь по ОМС оплачивается из фонда, который пополняется за счет наших с вами денег. И чем больше больница проведет операций - тем больше её прибыль. Поэтому я захотел оперировать, пришел к главному врачу и он поддержал мою инициативу о создании лор-службы.

Александр Богомолов работает отоларингологом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Молодежь точно должна уметь правильно мотивировать руководителя, а не ныть, что им мало платят. Либо можно сменить место работы, и пусть уже руководитель плачет, что не смог удержать коллектив на маленькой зарплате.

Заряжаем оружия

Даже в пиковые моменты заболеваемости нам хватало рук, сейчас в ковидарии очень помогают врачи-стажеры. Плюс узкие специалисты, как я, закрывают ночные дежурства. Пока справляемся.

Но расслабляться рано. Мы ждем новую волну и, так сказать, заряжаем оружие для борьбы с омикроном. Смысл вируса в том, что он более заразный, но менее летальный. Посмотрим, как выдержим этот бой.

По крайней мере, уже точно можно сказать, что какой бы штамм не был - он не проходит для больных бесследно. Как я уже говорил, у кого-то падает слух на одно или оба уха, у кого-то зрение, у многих переболевших появились непонятные боли, например, в шее, проблемы по неврологии.

Будем бороться за каждого пациента до конца. Знаете, за время работы в госпитале самое страшное - смерть пациента, которого лечил именно ты. В такие момент осознаешь, что никто не застрахован от смерти. Я до сих пор помню его фамилию, довольно молодой мужчина - всего 50 лет, но уже пережил несколько инфарктов. В итоге резко начался отек легких, и мы не успели его спасти. Ощущалась какая-то пустота… После его смерти я много читал, пытался понять, что это была за патология. Как бы жутко не звучало, но смерть пациента мотивирует врача больше никогда, никогда этого не допускать!

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