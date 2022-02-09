На Алтае парень принес домой гранату и подорвался на ней

Молодой человек получил около 40 разных повреждений Фото: Олег УКЛАДОВ

7 февраля в селе Веселоярск Рубцовского района молодой человек подорвался на гранате прямо в стенах своего дома. Как сообщили “Комсомолке” в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Как сообщает местный паблик “Инцидент Рубцовск”, сообщение о взрыве поступило полицейским из городской больницы №1. По словам медиков, в медучреждение доставили парня 1999 года рождения с осколочными ранениями головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, а также открытым переломом кисти. Всего было насчитано около 40 разных повреждений. Травмы он получил дома при взрыве неустановленного предмета.

Сам пострадавший рассказал, что в ночь на 7 февраля он возвращался домой и нашел на обочине дороги возле магазина предмет, похожий на гранату. Он не придумал ничего лучше, чем принести боеприпас домой и разобрать его. В этот момент и произошел взрыв, после которого пострадавший пришел к матери, она оказала ему первую помощь и вызвала бригаду медиков.

На месте взрыва работали правоохранители. Причем в соцсетях уточняют, что они не нашли никаких металлических предметов, которые бы повредили комнату.

- По факту взрыва неустановленного предмета МО МВД “Рубцовский” проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся ряд экспертиз, - подчеркнули в краевой полиции.

В паблике добавили, что пострадавший ранее привлекался к ответственности за кражу.

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