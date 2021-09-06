Жительница алтайского села нашла в поле гранату времен Первой мировой войны

На место находки прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН из Барнаула Фото: Анна Перевощикова

Жительница села Плотниково Каменского района в поле за селом нашла старинную гранату. Как выяснилось позднее, боеприпас сохранился еще со времен Первой мировой войны, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Информацию о необычной находке женщина передала в отдел полиции «Каменский». На место, где была найдена граната, незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН из Барнаула.

- Обследовав предмет, взрывотехники установили, что он является британской осколочной гранатой системы Миллса, производство которой осуществлялось в период Первой мировой войны. Боеприпас был уничтожен накладным зарядом, - отметили в Росгвардии.

К слову, это не первый случай, когда жители Алтайского края натыкались на опасные боеприпасы. Так, весной этого года бийские школьники нашли на территории бывшего военного городка предмет, похожий на гранату. Дети рассказали обо всем полицейским, а находку оставили на лавочке. В итоге следственно-оперативной группе пришлось оцепить территорию, а саперы ОМОНа изучили предмет и выяснили, что это учебно-осколочная граната РГ-42 без взрывателя, которая не представляет угрозы.

А в 2012 году недалеко от станции Тягун в Заринском районе рабочие нашли нечто очень похоже на авиабомбу. Прибывшие взрывотехники установили, что это авиационная фугасная бомба весом около 100 кг, взрывная сила которой достигает 60 кг в тротиловом эквиваленте. Также на месте нашли ручную оборонительную гранату Ф-1. К счастью, никто не пострадал.

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