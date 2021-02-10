Хотел снять забавное видео. На Алтае мужчину будут судить за то, что он подкинул муляж гранаты полицейским

Он кинул гранату в автомобиль полицейских. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 27-летний местный житель пойдет под суд за то, что подкинул полицейским гранату. Это оказался всего лишь муляж в отличие от уголовной статьи, которая вполне реальна.

По версии следствия, в ноябре 2020 года в Горно-Алтайске пьяный хулиган решил поиздеваться над сотрудниками полиции. При себе у него был муляж ручной боевой гранаты. Мужчина захотел проверить реакцию полицейских и снять ее на видео – наверняка оно бы собрало не одну сотню лайков.

Подойдя к служебному автомобилю, он постучал по двери. Когда ничего не подозревающий полицейский открыл ее, хулиган бросил в салон муляж гранаты и прокричал «Держите гранату!». Правоохранители подумали, что это реальное оружие и бросились прочь из автомобиля.

– Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, – сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ – хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. За такое преступление предусмотрено наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до лишения свободы на несколько лет.

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