Гадила под дверь. Барнаулец убил беременную кошку на глазах у ребенка

В скором времени кошка должна была окотиться Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула осудили за жестокое обращение с животными. Он убил беременную кошку на глазах у ребенка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Зверское убийство произошло летом прошлого года. Проживающий в поселке Южном мужчина давно невзлюбил кошку, которую прикормили соседи. Он жаловался, что она ему гадила под дверь квартиры. Хотя у других жильцов многоэтажного дома никаких удобств животное не вызывало. Это была чистенькая, ласковая кошка, которая вот-вот должна была окотиться.

Однажды летним днем живодер напился и решил покончить с животным. Он взял палку с гвоздем, поймал кошку и начал ее жестоко избивать. Его не смутило, что это все происходило на глазах у 11-летнего мальчика, который гулял в это время на улице. Ребенок пытался остановить мужчину, кричал, но тот не обращал внимание.

Соседи вызвали полицию. При вскрытии выяснилось, что все плоды у кошки были жизнеспособны и вот-вот котята должны были появиться на свет. Мужчина признал свою вину.

Живодера осудили по п. «б» ч.2 ст.245 УК РФ – жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего.

– С учетом полного признания вины и иных обстоятельств, осужденному назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, – рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Самое суровое наказание, предусмотренное по статье 245 УК РФ – лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее по этой же статье в Рубцовском районе осудили женщину, которая убивала бездомных собак ради еды. Ее осудили условно на восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Также по решению суда она должна пройти лечение у психиатра.

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