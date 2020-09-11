На жительницу алтайской деревни завели дело за съеденных собак

Женщина ела собак, потому что считала их мясо вкусным. Фото: Телеканал "Толк".

- Нам крики щенят, как мольбы о помощи, теперь до конца дней будут сниться, - рассказывают жители деревни Зеленая Дубрава в Рубцовском районе.

В июне этого года одна из жительниц деревни умертвила двух щенков с целью употребления их в пищу – сделала шашлык. Сосед тайком заснял видео, как женщина убивает и разделывает одну из собак, а потом пожаловался на живодерку в полицию.

На днях стало известно, что органы возбудили уголовное дело по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными». 64-летнюю женщину подозревают в применении садистских методов.

Городского жителя, который привык видеть мясо только на полках в магазине, произошедшее повергает в шок – женщина (надо признать, что неумело) пытается сначала умертвить животное ножом, а когда это не получается, потому что собака кричит и вырывается, берет кувалду и наносит несколько ударов.

- Там дом на четверых хозяев, соответственно и участки смежные. Это длится уже несколько лет – крики животных, когда их забивают, слышат дети. Мы уверены, что она это делает из садистских побуждений. Ко мне обратились жители в июне, и только сейчас удалось добиться возбуждения уголовного дела, - говорит депутат рубцовской гордумы Надежда Дрюпина.

Полезное мясо

Сама пенсионерка говорит, что ест собачатину, потому что считает это мясо полезным для здоровья. Причем женщина, похоже, не делает разницы между мясом собак и мясом домашней птицы или тех же кроликов, которых обычно разводят на подворьях.

По мнению известного барнаульского врача-гастроэнтеролога, полезность собачьего мяса – это миф.

- Если это дикая собака, то там могут быть паразиты, риск заразиться глистами высок. Нельзя однозначно сказать, что мясо собаки лучше говядины. Истории про то, что это помогает при туберкулезе или прочих заболеваниях не доказаны. При туберкулезе вообще любое мясо полезно, так как важно, чтобы организм получал много белка, минералов. А есть мясо собак – это предубеждение. Такое же, как и сито к голове прикладывать, когда она болит или «икота-икота, перейди на Федота», - говорит Денис Фуголь.

Изначально полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела – тогда говорилось, что женщина пошла на это из-за того, что ей было нечего есть, но это при дополнительной проверке не подтвердилось.

- По информации официальных источников правительства региона заинтересованные ведомства также провели проверку материального положения жительницы села Зеленая Дубрава. По полученной информации, она не находится в асоциальном положении, не состоит на учете в службе социальной защиты как представитель остронуждающейся категории граждан, имеет официальные источники дохода, - сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Состав преступления

Защитники животных взялись за пенсионерку мертвой хваткой, даже подключили к делу адвоката. Так как дело возбуждено по пунктам «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК (это с применением садистских методов и в отношении нескольких животных), основной вопрос должна будет решить экспертиза – был ли способ умерщвления жестоким.

Пенсионерка клала собак в мешок и наносила удары молотком. Это в полиции квалифицировали как «применение садистских методов». Но почему-то все забыли, что этот способ – оглушить, а потом вскрыть артерию – один из самых распространенных способов умерщвления животных. Выходит, что за каждого негуманно забитого бычка нужно возбуждать уголовное дело.

- Я работал на бойне. Там коров глушат сначала током, а потом перерезают горло. Те, кто держат животных на подворье, электрошокеров, как правило, не имеет. Поэтому корову сначала привязывают, а потом бьют кувалдой по макушке, она падает без сознания, после этого режут горло, - говорит житель села Санниково Дмитрий.

Так что не исключено, что после всей шумихи и высказываний депутатов, пенсионерка все-таки получит судимость.

Как говорят юристы, под статью себя можно подвести и опрометчивыми показаниями на этапе следствия. Госсзащитник ей будет положен только после того, как она станет подозреваемой или обвиняемой по делу. Но до этого с нее уже могут взять объяснение, в котором неграмотная юридически пенсионерка наговорит на статью.

- Если женина продолжит настаивать на том, как об этом писали в СМИ, что она не хотела мучить животных, а использовала их исключительно в пищу, то, скорее всего, дело будет прекращено на стадии следствия или в суде за отсутствием состава преступления. Многое будет зависеть от экспертизы и показаний самой женщины, так как для состава статьи нужен прямой умысел. То есть она должна понимать и хотеть причинять боль и страдания животным, получать от этого удовольствие и т.д. А если умысел был только убить животное и потом съесть, то, с учетом того, что употребление в пищу мяса собак не запрещено, состава по 245 статье у нее не будет, - говорит барнаульский адвокат Сергей Киселев.

Мнение

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка:

- Мое детство прошло в маленьком городке Змеиногорске, там большой частный сектор, все держат животных. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то взял и съел собаку. Из уст в уста передавалось, что при туберкулезе надо есть мясо собаки, но в реальности у нас такого не случалось. У нас всегда было отношение к собакам как к членам семьи. Потому что она вела себя таким образом, она жила с нами, переживала, все чувствовала - все радости и печали. Меня однажды увозила скорая помощь, и перед тем, как зайти врачам, моя собака подскочила к лицу и начала меня лизать, мол, не бойся, теперь все будет хорошо. Ты бы видел, как она меня встречает. Я только в дверь звоню, она уже заливается. Как в мозгу должно переместиться, чтобы человек сожрал свою или чужую собаку, я не знаю. И тем более не могу понять, когда несут щеночков, чтобы покормить эту тетку, я считаю, что это психическое отклонение.

А вы бы решились попробовать собаку?

В Корее едят собак, только треск за ушами стоит – даже специальную кормовую породу придумали, однако для русских это кажется неприемлемым. Мы обратились к барнаульцам с вопросом - а решились бы они попробовать мясо собаки, скажем, находясь в другой стране?

Наталья, 36 лет:

- Я бы, наверное, не согласила попробовать мясо собаки. Это как-то не гуманно, что ли есть мясо животных, которых мы не едим в своей стране.

Олег, 53 года:

- Не вижу повода отказываться от мяса собаки. Люди едят коров, лошадей, свиней, почему нужно брезговать собаками?

Анна, 39 лет:

- Нет! Сразу представляю милую собачку, а я ее ем. Собак я люблю. Нет, хрюшек я тоже люблю, но их-то я ем с детства. Вот такой парадокс.

Ирина, 36 лет:

- Ни за что! Противно даже от одной мысли об этом.

Аня, 34 года:

- Я бы согласилась попробовать мясо собаки. Я уже его ела в России и ничего страшного со мной не произошло. Нам было лет по 18-20. В деревне готовили собачатину, мариновали, жарили на мангале. Еще говорили, что это хорошо для здоровья. И действительно после этого мяса мы потом долго отхаркивались, видимо, всякая грязь выходила.

Комментарий специалиста

Елизавета Пинёвина, практикующий психолог, психотерапевт:

- В каждой культуре разный подход к живым существам и домашним питомцам. В нашей свойственно относиться к собакам и кошкам даже как к членам семьи. Хотя на Востоке собаки издавна считались деликатесным продуктом. Что касается высказываний по поводу психического расстройства человека, который ест мясо собак, то ставить заочно такие диагнозы в принципе неверно. Осуждение этой женщины понятно и ожидаемо, так как человек, который совершает действия, противоречащие общей морали и нравственности, естественно вызывает на себя негативную реакцию. Особенно такое поведение контрастирует с пониманием того, что есть правильно, в небольших поселках и городах. Как мне кажется, если правоохранительные органы не находят в ее действиях нарушения, тогда нужно задуматься над социализацией этой женщины.

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