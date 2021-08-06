На Алтае женщину, которая ела собак, осудили на 8 месяцев исправительных работ

Жительница ела собак. Фото: Телеканал "Толк".

На Алтае 65-летнюю женщину, которая ела собак, осудили на 8 месяцев исправительных работ. 3 августа суд назначил ей наказание условно с испытательным сроком на 10 месяцев, сообщили в Рубцовском районном суде, который рассматривал уголовное дело.

– Назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы, – рассказали в суде.

Напомним, местные жители пожаловались на пенсионерку из села Зеленая Дубрава, которая подбирала бродячих собак и ела их. Животных умерщвляли неумело, собаки громко выли и скулили, что естественно, слышали соседи. Ее окрестили живодеркой, а СМИ выпустили ряд обвинительных сюжетов. Появился тот самый резонанс, и дело о жестоком обращении с животными (245 УК РФ), в возбуждении которого изначально отказывали за отсутствием состава преступления, все-таки довели до конца.

Суд применил положения статьи 73 УК РФ, придя к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. Испытательный срок в данном случае составит 10 месяцев. Если женщина нарушит условия отбывания наказания, например, не будет являться в уголовно-исполнительную инспекцию, условное могут отменить. Исправительные работы предполагают, что осужденный продолжает работать по основному месту трудоустройства, но с него удерживают часть дохода. В случае женщины – это 10% от заработка.

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В июне этого года одна из жительниц деревни умертвила двух щенков с целью употребления их в пищу – сделала шашлык. Сосед тайком заснял видео, как женщина убивает и разделывает одну из собак, а потом пожаловался на живодерку в полицию (далее)