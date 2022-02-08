Тренер по боксу из Бийска до смерти избил мужчину в баре

Конфликт произошел в одном из баров

В результате драки в одном из баров Бийска скончался 29-летний мужчина - бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии. В его смерти подозревают известного в наукограде 32-летнего тренера по боксу. Предположительно, это Павел Мамешин. Момент драки запечатлели камеры наблюдения.

Все произошло 22 января, потерпевший мужчина скончался спустя некоторое время в больнице. По факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

- 31 января потерпевший скончался в медицинском учреждении от открытой черепно-мозговой травмы, - сообщает краевой следственный комитет.

На записи видно, как к Мамешину подходит мужчина, что-то ему говорит, при этом их лбы соприкасаются. После этого боксер начинает его бить, в какой-то момент участники драки падают, их пытаются разнять, но через несколько мгновений боксер наносит еще серию ударов, после чего потерпевший остается лежать на полу без движения.

Как сообщил "КП"-Барнаул" источник, знакомый с обстоятельствами произошедшего, не исключено, что потерпевший мог сам спровоцировать драку.

- Они пришли в бар, этот парень, который в последствии скончался, вел себя вызывающе, смотрел в упор, не отводя взгляд. Бармена просили сделать ему замечание, он его корректно попросил перестать провоцировать конфликт, но потерпевший его не послушал. Его также пыталась увести за столик девушка, которая была рядом с ним, он оттолкнул ее и пошел к Мамешину, - рассказал собеседник.

На записи этого момента не видно, но по словам очевидцев, омоновец "боднул" головой боксера и высказался нецензурной бранью. В настоящее время еще не готовы результаты судебной медицинской экспертизы, которая должна назвать точную причину смерти – мужчина мог пострадать, ударившись головой об пол во время падения. Стоит отметить, что Павел Мамешин по результатам освидетельствования оказался трезв.

В настоящее время Павел Мамешин находится в следственном изоляторе. Суд избрал ему меру пресечения, но собирается обжаловать решение. Сейчас боксер находится в статусе подозреваемого, планируется, что уже в четверг ему могут предъявить обвинение.

Тем временем, в Барнауле идет суд по аналогичному случаю – драке на Старом базаре. В смерти 40-летнего Павла Рохлова обвиняют боксера Михаила Старцева, который нанес потерпевшему всего один удар. Защита спортсмена и ряд экспертов настаивают, что этот удар не причинил погибшему вреда – смерть наступила в результате травмы от падения. Это может стать основанием для более мягкой квалификации случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдова погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова сильно пожалела, что снялась в программе Малахова

В студии Андрей Малахов прочитал факс, в котором было сказано, что Светлана известна в Барнауле как девушка легкого поведения, которая увела Павла из семьи с двумя детьми. Также в бумаге сообщалось, что ранее погибший был уже замешан в драке, после которой получил внушительную денежную компенсацию (далее)

«Вступился за инвалида»: в Барнауле убили мужчину за попытку разнять дерущихся людей

По словам жены погибшего, в драке участвовали боксер и чемпионка по кикбоксингу (подробнее)