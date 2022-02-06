Барнаульский сварщик снялся в фильме о поколении «зумеров»

Фильм показывает, как и «чем» живут «зумеры». Фото: Богдан Асташкин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сварщик из Барнаула Богдан Асташкин снялся в российском документальном фильме «Поколение зумеров: между богатством и бедностью, история травли и успеха», который транслируется на разных площадках интернета.

Что такое поколение «Z»? Это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, или как их еще называют - первое «цифровое» поколение. Они зарабатывают миллионы и становятся популярными уже в юном возрасте, при этом не прикладывают к этому особых усилий. Это молодое поколение, по мнению режиссеров фильма, ломает все стереотипы и шаблоны, проживая жизнь так, как хочется им.

Фильм показывает, как и «чем» живут «зумеры»: блоггеры, коучи и простые ребята, как, например, наш земляк Богдан Асташкин. Парень работает сварщиком-закройщиком ПВХ-материалов на заводе «Алтай-Тент», получает среднестатистическую зарплату. «Комсомолке» Богдан рассказал, как стал героем документального фильма:

- Мое участие в съемках было спонтанным. О проекте рассказали на работе, предложили попробовать, я согласился. Потом со мной связались журналисты из Москвы. Конечно, большая часть участников фильма были ребята из европейской части страны, а я разбавил этот «интерактив», - рассказывает Богдан.

Ну и, конечно, съемочную группу привлекла харизма, открытость и общительность Богдана. К тому же, молодой человек уверенно себя чувствует перед камерой.

Барнаулец рассказывает, что героями фильма стали ребята с разными интересами и мечтами: стилисты, известные современные молодые исполнители и простые студенты. Сам Богдан признается, что ничуть не стыдится, что он «работяга», главное, по мнению парня, что у него есть цель, к которой он стремится и верит в свой успех. Молодой человек считает, что ни в коем случае нельзя ставить себе какие – либо рамки, нужно жить так, как хочется.

Несмотря на то, что это поколение считает себя максимально самодостаточным, готовыми «покорять вершины» уже в юные годы, но с созданием семьи эти молодые люди точно не хотят торопиться. «Зумеры», в том числе и наш земляк, считают, что семья – ответственный шаг. «Новую ячейку общества», «обзаводится детьми» нужно только тогда, когда уже «крепко стоишь на ногах».

- Ребенок должен жить в любви и поддержке. Если ребенок этого не получает, то потом в жизни это может перерасти в психологические проблемы. Я уверен, что мои дети будут жить в поддержке, понимании. У меня будут все средства, чтобы они смогли попробовать себя во всем, в чем захотят, - рассказывает Богдан в фильме.

Богдан Асташкин рассказал, что для него участие в проекте стало «глотком свежего воздуха», так как, со слов молодого человека, в его жизни был «творческий застой». Парень отмечает, что сейчас важно принимать и пытаться понимать молодое поколение, а не осуждать и точно не пытаться перевоспитать.

Напомним, ранее мы писали, что комментатор «Матч ТВ» из Барнаула Михаил Меламед сыграл роль поисковика в сериале «НАЙДЕН ЖИВ». Его партнерами по съемочной площадке стали Артур Смольянинов и Андрей Смоляков.

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