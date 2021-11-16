Комментатор «Матч ТВ» из Барнаула Михаил Меламед сыграл роль поисковика в новом сериале

Михаил Меламед сыграл роль поисковика (фото: предоставлено создателями проекта)

В сети состоялась премьера второго сезона интерактивного сериала «НАЙДЕН_ЖИВ». Роль одного из поисковиков вновь исполнил спортивный комментатор из Барнаула Михаил Меламед. Как стало известно «Комсомолке», его напарниками по проекту стали известные актеры Артур Смольянинов и Андрей Смоляков.

Продолжение веб-сериала получило название «Побег за мечтой». В нем рассказывается история двух подростков – мальчика и девочки – основанная на реальных событиях. Они решили сбежать от своих близких в столицу. У них были разные причины, побудившие к такому поступку, но объединила одна идея – они не хотят, чтобы их нашли, и сделают для этого все возможное.

Поисковую операцию разворачивает отряд «Лиза Алерт». Создатели сериала показывают все этапы: от получения заявки до финального сообщения «Найден. Жив».

Главные герои сериала (фото: скриншот кадра из сериала «НАЙДЕН_ЖИВ»)

Друзья-старшеклассники Лиса и Макс страдают от конфликтов с родителями и буллинга в школе. Когда подростки решаются на побег, вместе с ними в дорогу собирается младший брат девочки. Но проблема усложняется еще и тем, что он аутист. С самого начала становится понятно, что «путешествие» до Москвы будет не таким безоблачным, но и дома оставаться невыносимо.

Интерактивный сериал отличается от других проектов тем, что он не только художественный, но и в доступной форме объясняет, из-за чего, как правило, подростки убегают из дома и как поступать в таких случаях. После просмотра сериала зрителей приглашают попробовать себя в реальном поиске с «ЛизаАлерт», выбрав одно из направлений обучения от отряда.

Одна из главных ролей – координатора поискового отряда, также как и в первой части проекта досталась известному актеру Артуру Смольянинову. Роли подростков-бегунков исполнили новые молодые лица российского кино – Анна Рау, Тимофей Конев и Андрей Дудников. Кроме того, в киноработе засветились настоящие поисковики. А еще в сериале снялся наш земляк, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Меламед. Он исполнил в первой части одну из ключевых ролей и поэтому его вновь пригласили на съемочную площадку.

- Сказка, которая началась для меня два года назад с первым сезоном сериала, продолжилась. Я безумно благодарен Никите Тихонову-Рау и Ольге Арлаускас за то, что они продолжали в меня верить. Невероятные ощущения от всех партнеров по площадке. Я дико скучал и рад был встретиться со всеми ребятами из «ЛизаАлерт» и моими коллегами, которые также участвовали в первом сезоне, - признается Михаил. - Фантастика - видеть, как работают Артур Смольянинов и Андрей Смоляков, они большие профессионалы. Смотря на них, можно вдохновиться. Если честно, мне стыдно, что я до сих пор так и не нашел времени добраться до поисков вместе с отрядом, но я по-прежнему уверен, что рано или поздно я это сделаю. Наверное, я просто даже немного побаиваюсь, что меня может затянуть в этот процесс. Делать добрые дела – это очень затягивает.

Главные герои сериала (фото: скриншот кадра из сериала «НАЙДЕН_ЖИВ»)

Создатель ленты Никита Тихонов-Рау признался, что хотел создать особую атмосферу, которая сыграет на эмоциях зрителей и благодаря сильной команде, ему это удалось.

- В этом проекте мы постарались сделать так, чтобы общая атмосфера, дизайн — все работало на эмоции зрителя. Чтобы это был полноценный яркий опыт просмотра запоминающегося кино, чтобы аудитория была захвачена и вовлечена в нашу историю, - говорит продюсер сериала.

Премьера интерактивной версии второго сезона веб-сериала «НАЙДЕН_ЖИВ. ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» состоялась на официальном сайте проекта найден-жив.рф.

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