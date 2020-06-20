Комментатор Матч ТВ из Барнаула Михаил Меламед снялся в сериале вместе со звездой «9 роты»

Футбольный комментатор Матч ТВ из Барнаула Михаил Меламед снялся в интерактивном веб-сериале, где его партнером по кадру стал звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов.

«Найден. Жив» - теперь это не только заветная фраза, которую так хочется увидеть в очередном посте про потерявшегося человека, но и мини-сериал, рассказывающей о работе поискового отряда «Лиза Алерт».

Съемки прошли в начале июня. Одним из центральных героев стал наш земляк Михаил Меламед.

- Мне позвонила коллега с телеканала, которая время от времени работает с разными продакшинами. Сказала, что в скором времени собираются снимать кино. Она посмотрела сценарий, и ей показалось, что одна роль прямо для меня, - рассказывает Михаил. – Она показала наш клип «Самодеградация» режиссеру, но сказала, что еще надо сделать пробы: скинула текст, я записал видео и меня сразу утвердили.

Так начала сбываться еще одна заветная мечта Меламеда – сняться в кино. Еще в студенчестве он играл в КВН, так что для него перевоплощение – это уже привычное дело.

- Это будет четырехсерийный интернет-сериал про работу поискового отряда «Лиза Алерт». Фильм основан на реальных событиях о том, как в лесу потерялся маленький мальчик. У меня роль поисковика, а главным героем, координатором операции, стал Артур Смольянинов, известный многим по картине «9 рота». Вместе с напарницей, которую играет Маша Глянц, мы отправляемся в лес на поиски мальчика, а Артур координирует нас из штаба.

Съемки длились около двух недель. Место действия – Наро-Фоминский район Подмосковья.

- Я сначала очень переживал, когда увидел, кто мои партнёры по площадке: у всех закончены ГИТИСы, ВГИКи и прочие театральные универы. Кто-то с таким именем, как Смольянинов вообще. И я: пиарщик, КВН-щик, комментатор. А роль чуть ли не главная! И именно я должен самую важную фразу фильма произнести... – продолжает Михаил. - Я дико расстроился, погрузился в себя, был один вечер, когда мне стало очень страшно и тяжело. Но, слава богу, собрался отличный коллектив: и режиссёр, и партнёры по площадке поддержали, успокоили. Я смог выкинуть это из головы, сосредоточиться не на переживаниях, а на роли, сконцентрироваться на образе.

Суть интерактивного сериала заключается в том, что в определенный момент зрители сами смогут выбрать, как будут развиваться дальнейшие события. Помимо этого в углу экрана можно будет увидеть таймер – он показывает время, за которое нужно спасти ребенка.

- У людей, которые теряются в лесу ограничено время на то чтобы выжить. Правильные «ответы» не будут уменьшать время, а «неправильные» будут. Но все равно все так рассчитано, чтобы все успеть сделать, - рассказывает собеседник.

Кстати, по словам Миши, в реальной жизни он никогда не участвовал в поисковых операциях. Так что для него пусть киношный, но все же опыт стал первым. Он уже договорился с поисковиками о будущем сотрудничестве.

Михаил Меламед и актриса Московского театра "Эрмитаж" Мария ГлянцФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Сам процесс съемок мне очень понравился. Это было невероятно интересно, потому что в детстве я мечтал поступать в театральное, но закончилось все только КВНом. Самый сложный момент на съемках, лично для меня, был эпизод, когда мне нужно было заплакать. Я «парился» по этому поводу, спрашивал у Артура и других актеров советы, пытался просто следить за их игрой. В итоге пусть не с первого дубля, но я все же смог! – продолжает Меламед.

Весь процесс съемок на площадке были самые настоящие поисковики. Они подсказывали, как правильно звать потерявшегося, следили, чтобы не было «самодеятельности».

- Очень хочется надеяться, что этот фильм, в первую очередь, понравится тем, про кого мы это кино снимали – бойцам «Лизы Алерт». Очень хочется надеяться, что люди, которые посмотрят этот фильм, они будут больше доверять этому отряду. Мы увидели их в деле. Это «сумасшедшие» люди. Просто невероятно, как они умеют все это делать! Может быть, даже потеряшек станет меньше, потому что люди будут более внимательно относиться к своим детям, взрослым родственникам и та далее, - говорит Михаил.

Первая серия «Найден_Жив» выйдет 30 июля.