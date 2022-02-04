«Удар Старцева не причинил потерпевшему тяжкого вреда здоровью»: в деле о смертельной драке на Старом Базаре выступил независимый эксперт

По делу высказался эксперт Эдуард Туманов. Фото: "Толк"

По делу о смерти 40-летнего Павла Рохлова, который погиб в результате конфликта на Старом базаре в Барнауле, был допрошен известный в России судмедэкспет, кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова г. Москвы Эдуард Туманов. Его допросили в судебном заседании 2 февраля. По словам Туманова, «удар Михаила Старцева не причинил потерпевшему Павлу Рохлову вреда». Об этом сообщает "Толк".

Напомним, трагедия на Старом базаре в Барнауле произошла в ночь на 27 июля 2020 года. В ходе конфликта погиб житель Барнаула Павел Рохлов.

По версии следствия, удар пришелся в область нижней челюсти справа. Рохлов упал, ударившись головой об асфальт и через некоторое время скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия. Следователи квалифицировали это по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Экспертное мнение

- Мы с коллегами подготовили комиссионное заключение, которое, надеемся, поможет правильно оценить ситуацию. Там есть два факта — удар в челюсть и факт удара головой в результате падения. Принципиально важным является вопрос, вследствие чего наступила смерть. Чтобы ответить на него объективно, необходимо изучать всю совокупность событий — удар, факт падения, наличие патологий, алкогольное опьянение и ранее имевшихся травм. Эти события нужно воспринимать не только в совокупности, но и в динамике. Рассматривать какой-то вывод в отрыве от всего остального будет неправильно. При отсутствии у пострадавшего патологии сосудов головного мозга и его оболочек, повреждение в виде кровоподтека мягких тканей в области угла нижней челюсти не приводит к кровоизлиянию под мозговую оболочку и в желудочки головного мозга. Взять удар в челюсть — сколько человек его перенесли и до сих пор живы и здоровы?! Поэтому, исходя из имеющихся данных, смерть Павла Рохлова не могла наступить от удара в челюсть, - сказал судмедэксперт.

Это уже третий независимый специалист, который оценивает заключение барнаульских коллег. Ранее по делу драки на Старом базаре, высказался не менее известный российский судмедэксперт из Красноярска Сергей Парилов. Он также обратил внимание на нетравматические признаки кровоизлияния в мозг, которые могли возникнуть вследствие имевшихся патологий, а также физической нагрузки во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения.

Иной позиции придерживается следствие – обвинение рассматривает удар в челюсть, который нанес Старцев и удар головой при падении Рохлова как единый комплекс повреждений, говоря, что их невозможно между собой разделить.

Версия защиты

Как рассказывал на суде Старцев, он и две девушки – Лилия Ворогушина и Лика Лютова приехали на «Арбат» на такси. Как только они вышли, к ним подошел пьяный Лопатин, которого СМИ окрестили «инвалидом» (это не подтвердилось в суде).

В следующий момент Лопатин направился к своей машине и достал из багажника палку, похожую на биту, которой размахивал, нанес удар Лютовой по голове, а Старцеву сломал нос (меддокументы есть в деле).

Этой палкой сломали нос Старцеву

В какой-то момент, чтобы обезвредить Лопатина, Старцев обхватил его вместе с битой и повалил на асфальт, бита выпала из рук. Тут подбежал Павел Рохлов и резко скинул Старцева с Лопатина.

В следующее мгновение появляется бывшая жена Рохлова.

- Она набросилась на Ворогушину. Мы сделали раскадровку видео очевидцев и попросили специалиста оценить запись в суде, так как на следствии нам было отказано в видео-технической экспертизе. На записи Рохлова схватила за куртку Ворогушину и повалила на землю. На помощь Ворогушиной пришла ее подруга Лютова. На теле у Ворогушиной 20 кровоподтёков, которые согласно заключению эксперта, в том числе на голове, возникли от воздействия тупыми предметами, а у Рохловой - ноль, - рассказала адвокат Старцева Татьяна Рыжкова.

Как рассказывала потом Рохлова, Ворогушина ударила ее в голову. Позже даже судилась со спортсменкой из-за этого удара, но доказать его факт ей не удалось. Ворогушина объясняла на суде, что хотела оттолкнуть ногой от Лютовой парня в белой рубашке из компании Рохловых, который помогал Рохловой в нападении.

По словам защитников Старцева, Павел Рохлов ударил Ворогушину кулаком по голове, от которого она упала. Защищаясь от нападения на их компанию, Старцев нанес удар Рохлову кулаком в челюсть, от которого мужчина упал. По мнению стороны защиты, угроза нападения была очевидной и реальной, и продолжалась после того, как Лопатин был обезоружен. Старцев полагал о продолжении нападения на них.

На чаше весов

Защитники настаивают, что причиной конфликта стало противоправное поведение Дмитрия Лопатина, а также Рохловых, которых в ходе конфликта Старцев считал как одну компанию.

- Даже после того, как Рохлов уже упал, Лопатин берет бутылку и вновь нападает на Старцева. То есть, нападение началось с его стороны и продолжалось до приезда полиции. Все эти события следствие трактует якобы Старцев и девушки, которые были с ним в компании, напали на «инвалида», что в корне неверно, а они защищались. На записи видно, что этот Лопатин очень хорошо владеет обеими руками, да и инвалидности у него никакой нет, - говорит адвокат Старцева Евгений Цыганчук.

Свидетелями драки стало много очевидцев, видео тут же попало в сеть, и дело приобрело широкий общественный резонанс. Ход расследования взял на контроль глава алтайского следкома, Старцева сразу заключили под стражу и вскоре предъявили обвинение. Сейчас он под подпиской о невыезде.

В настоящее время судебное следствие находится на стадии дополнений, после чего стороны перейдут к прениям. Не исключено, что сторона защиты попросит переквалифицировать дело по ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности) или вообще оправдать Старцева. По предъявленной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.