Алтайский врач заявил о риске преждевременных родов у беременных при COVID-19

Чтобы защитить себя и ребенка, при отсутствии противопоказаний нужно вакцинироваться Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бушует волна нового штамма коронавируса. Как уже сообщалось, в отличие от своего предшественника омикрон не щадит детей. О течении заболевания у несовершеннолетних рассказал заведующий отделением экспертизы по педиатрической помощи центра охраны материнства и детства, главный внештатный неонатолог регионального минздрава Олег Зуйков.

Заражение плода

Даже малыши, которые еще находятся у мам в животе, подвержены заражению. По данным за 2019-2020, у 8% женщин, инфицированных на поздних сроках беременности, рождаются дети с ковидом. По данным за 2021 год, этот показатель вырос.

- Коронавирус может вызывать преждевременные роды и инфицирование ребенка. По итогам прошлого года 18% недоношенных деток были заражены ковидом, среди доношенных - до 6,5%. Чтобы защитить себя и ребенка, при отсутствии противопоказаний нужно вакцинироваться. Беременные могут поставить прививку на сроке более 22 недель, - подчеркнул эксперт.

Среди вакцин для беременных и кормящих одобрен “Спутник V”. Причем некоторые мамы ставят первую прививку еще до рождения малыша, а вторую - после. Каких-то тяжелых последствий вакцинации зарегистрировано не было. Среди легких побочек может быть повышение температуры и болезненность в месте прививки.

- Вакцинированная женщина может продолжать кормить грудничка. Причем уже доказано, что вместе с молоком ребенок получает готовые антитела от матери. Эффект держится до шести недель, у кого-то меньше. У малыша формируется пассивный иммунитет, поэтому вакцинация при кормлении - это идеальная защита ребенка, - подчеркнул врач.

Некоторые мамочки опасаются, что вакцинация может привести к порокам развития плода. Однако лишь в 2,2% у детей, рожденных у вакцинированных мам, были найдены пороки. Эксперты уточняют, что эти пороки были развиты еще до вакцинации, и поэтому прививка тут не причем. Наоборот, вакцинация беременных снижает риск преждевременных родов.

- Если невакцинированная женщина заболела ковидом, то риск родить раньше срока составляет до 25%, у вакцинированных риски меньше - 7%. В принципе до пандемии этот показатель составлял от 8 до 12%. Поэтому бояться прививаться не нужно. Направление на вакцинацию беременные могут получить в женской консультации, - добавил Олег Зуйков.

Особенности омикрона у детей

По словам врача, омикрон оказывает меньшее влияние на легочную ткань. В связи с этим сократилось число тяжелых пневмоний. Однако если прошлый штамм практически не воспринимал детский организм, то омикроном стали заражаться и дети.

- Раньше болело от 2 до 4% детей, теперь цифры по детской заболеваемости выросли почти в три раза, но данные пока накапливаются. Болезнь проходит в виде ОРВИ, колоссальных отличий от простуды нет - заложенность носа, насморк, небольшая температура, возможно бессимптомное течение, - пояснил врач.

Но бывают и тяжелые формы. Родителям стоит обратиться в скорую, если у ребенка на протяжении трех дней держится и плохо сбивается температура выше 38 градусов, наблюдаются дыхательные нарушения, появилась сыпь, отечный рот, головная боль, судороги, раздражительность, сонливость и угнетение, когда ребенок не реагируют на разговоры, и так далее. Такие осложнения требуют госпитализации.

Пока нет исследований, какая из возрастных групп более подвержена заражения омикроном. Но в силу социальной активности наибольший риск существует среди подростков: они посещают общественные места, пренебрегают противоэпидемическими правилами и одеваются не по погоде.

- У новорожденных вирус может не проявляться, а вот дети до двух месяцев уже поступали в больницу с двухсторонней пневмонией, дети до года - с бронхиолитами, это когда мелкие дыхательные пути воспаляются, - рассказал врач.

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