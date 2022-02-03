“С симптомами не принимаем”: как и где в Барнауле сдать тест на ковид

Количество исследований на ковид растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край продолжает ставить собственные антирекорды по подъему заболеваемости больных ковидом. За последние сутки планка была поднята до 1851 зараженного - таких суточных цифр регион еще не видел. Количество исследований на ковид тоже растет, но, как оказалось, сдать тест сейчас не так уж просто.

Без симптомов или без контактов

Как рассказал читатель “Комсомолки” Евгений Анохин, его супруга заметила у себя признаки ОРВИ и решила сдать тест, чтобы удостовериться, что это не ковид. Женщина пришла в поликлинику, но там сейчас не протолкнуться - люди занимают очередь с 7 утра. Кроме того, чтобы получить направление на мазок, нужно еще пройти фильтр - кабинет, где принимают температурящих и больных с признаками вирусной инфекции.

-Поэтому она решила сдать тест в платной клинике. Обратилась в один из частных центров, на входе спросили, есть ли симптомы ковида, жена ответила, что першит в горле и есть кашель. Тогда сказали, что по распоряжению руководства сейчас с признаками ОРВИ вообще не принимают. На следующий день она вновь пришла и заверила, что симптомов нет, после чего её согласились принять, - отметил Евгений.

Как выяснила “Комсомолка”, с больными ковидом частные клиники сейчас практически не работают. К примеру, в клинике Invitro предлагают сдать тест на наличие инфекции, но лишь тем, кто без симптомов. В инстаграм-аккаунте поликлиники “Здоровье” пишут, что могут принять пациента с признаками ОРВИ и провести тестирование, но в случае положительного результата его направляют на лечение в поликлинику по месту жительства. В клинике “Хеликс” рассказали, что в самом медучреждении тестируют лишь тех, у кого нет симптомов, в противном случае пациенту предлагают сдать тест в поликлинике или заказать бесконтактную сдачу: курьер доставляет на адрес больного пакет с тест-системой для самостоятельного исследования, затем биоматериалы забираются в лабораторию, и позже пациенту по телефону или почте сообщают о результате. А в клинике “Добрый доктор” вообще с тестами и всем, что связано с коронавирусом, не работают.

Какие бывают тесты

Как рассказали в алтайском управлении Роспотребнадзора, сейчас в регионе есть несколько видов тестирования на ковид. Их можно разделить на две группы: прямые - они обнаруживают возбудителя, и непрямые - они выявляют иммунный ответ человека на контакт с вирусом.

В число прямых методов входит молекулярная диагностика или, проще говоря, ПЦР-тест. Для исследования берется мазок из носоглотки или ротоглотки, далее материал исследуют в лаборатории и дают ответ - положительный или отрицательный. Сейчас этот метод используется и в государственных, и в частных поликлиниках, так как обладает высокой чувствительностью. С помощью ПЦР-теста можно выявить все известные на данный момент штаммы коронавируса, в том числе “омикрон”. Стоимость исследования в платных клиниках - от 1190 рублей.

-Возможны ли отрицательные результаты исследования, в том случае, если пациент болен или является носителем? Да, в редких случаях это возможно. Причин для этого несколько: низкая вирусная нагрузка (слишком малое количество вируса в верхних дыхательных путях), поздние стадии заболевания, когда у пациента есть поражение легких (вирус «спустился» из носоглотки в легкие). И, к сожалению, человеческий фактор – при неправильном взятии биологического материала: взятие мазка из носовых ходов и ротовой полости, а не носоглотки/ротоглотки, - подчеркнули в пресс-службе управления.

Также есть экспресс-тесты, которые сейчас становятся все больше актуальны, так как люди хотят быстро и без очередей узнать свой ковид-статус. Как стало известно “Комсомолке”, купить его в Барнауле непросто, но возможно. Стоит он около 900 рублей.

-Я нашла тест в аптеке на проспекте Калинина. Как и при ПЦР-тестировании, в комплекте идет длинная ватная палочка, берется мазок из горла или носа. Далее помещаешь её в систему, капаешь специальный раствор и ожидаешь около 15 минут. У меня и у мужа результат совпал с тестированием, проведенным в поликлинике на следующий день, - пояснила жительница Барнаула Нина.

В число непрямых исследований входит обнаружение антител. Для этого также могут использоваться и исследования в лаборатории, и экспресс-тесты.

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