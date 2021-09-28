Кома и 100% поражения легких: как медики спасали беременную жительницу Барнаула

Мать встретилась с сыном только спустя месяц после его рождения. Фото: Алтайский краевой клинический перинатальный центр ДАР

У жительницы Барнаула Натальи Ломаковой вторая беременность проходила просто идеально: не мучал токсикоз, как с первым ребенком, постоянно было прекрасное самочувствие и настроение. Как только родители узнали пол малыша, сразу придумали имя – Даниил. Все шло гладко до седьмого месяца, а потом – ковид, 100% поражение легких, реанимация, кома.

Дни в коматозном сне

Первым коронавирусом заболел муж Натальи. Она тоже сдала тест – результат пришел положительный. Поначалу болезнь проходила в легкой форме. Через неделю поднялась температура и появилась одышка. КТ показало – 35% поражения легких. Наталью перевели в горбольницу №5. Состояние ухудшалось и врачи решили перевести ее в реанимацию.

– Меня спустили в реанимацию, ввели в кому, а больше я ничего не помню, – говорит Наталья.

Зато все помнят врачи, которые пытались спасти жизнь матери и ребенку. Течение ее болезни медики оценивали как одно из самых тяжелых среди ковидных пациентов Алтайского края. У Натальи диагностировали 100% поражение легких, двустороннюю пневмонию, отказ мозга, сердца и почек.

В ковидный госпиталь ежедневно выезжали акушеры-гинекологи и врачи ультразвуковой диагностики перинатального центра. Медики постоянно держали руку на пульсе. Нужно было одновременно заботиться о здоровье женщины и учитывать, как это отразится на здоровье еще не рожденного ребенка.

– В связи с утяжелением общего состояния пациента был собран консилиум из врачей горбольницы №5 и медиков перинатального центра и принято решение родоразрешить досрочно, учитывая прогрессирующую дыхательную недостаточность, – рассказывает заведующая дистанционным консультативным центром с выездными бригадами, врач-гинеколог Алтайского краевого перинатального центра ДАР Татьяна Ефименко.

25 июля Наталье провели кесарево сечение. На свет появился Даниил, который был еще очень слаб.

Фото: Алтайский краевой клинический перинатальный центр ДАР

Двусторонняя пневмония у ребенка

У малыша внутриутробно развилась двусторонняя пневмония, хотя тест на ковид был отрицательный. Сразу после рождения его перевезли в перинатальный центр «ДАР», где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

– По данным мировой литературы, дети от ковид-положительных матерей имеют большую продолжительность нахождения на ИВЛ. Здесь было сочетанное повреждение легких с недоношенностью и недозрелостью, и пневмония двусторонняя, – рассказывает Илья Суржко, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей перинатального центра «ДАР».

Новорожденный Даниил провел 44 дня в отделении реанимации и интенсивной терапии. В это время состояние Натальи стабилизировалось, и ее вывели из состояния комы.

«Казалось, что надо мной проводят опыты»

Как сказала Наталья, она не помнит ничего с момента, как попала в реанимацию. А после – только лицо реаниматолога, который пытается ее разбудить.

– Меня все спрашивают, что я видела, когда была в коме. А там ничего нет, только темнота. Когда отходила от наркоза, я не понимала, что нахожусь в больнице. Мне казалось, что надо мной проводят опыты, а не пытаются мне помочь, – говорит Наталья.

Пока медики боролись за жизнь новорожденного, Наталья сама себя чувствовала словно ребенком. Она училась заново ходить, не могла без помощи встать с дивана или спуститься по ступенькам.

Постепенно мать и сын восстановились, и 1 сентября, спустя больше месяца, наконец, Наталья смогла взять своего ребенка на руки. Сейчас они хорошо себя чувствуют, но продолжают наблюдаться у медиков и проходить реабилитацию.

– Это была работа целой команды медиков: докторов горбольницы №5 и специалистов перинатального центра. Без сплоченной командной игры у нас бы ничего не получилось, – говорит заведующая дистанционным консультативным центром с выездными бригадами, врач-гинеколог Алтайского краевого перинатального центра ДАР Татьяна Ефименко.

Беременные стали болеть тяжелее

Наталья Ломакова говорит, что до беременности она не прививалась от коронавируса.

– Теперь и мужу, и дочери я сказала, что, как только пройдет шесть месяцев, мы идем сдавать тест на антитела и ставим прививки. Беременным всем я бы посоветовала при первых симптомах обращаться к врачу и еще на этапах планирования вакцинироваться, – говорит Наталья.

За все время пандемии в Алтайском крае зарегистрировано больше 1800 беременных женщин, которые заразились коронавирусом. На данный момент болеет 56 беременных. Всего за период пандемии с выздоровлением выписали 1756 женщин. В крайне тяжелой форме болезнь перенесли 16 пациенток, пневмония была у 44 женщин, в отделении реанимации побывали 55 беременных.

– В прошлом году были, в основном, легкие случаи, – говорит акушер-гинеколог Татьяна Ефименко. – В этом году, с приходом дельта-штамма, болезнь стала протекать гораздо тяжелее.

На сегодняшний день врачи рекомендуют прививаться от коронавируса еще на этапе планирования беременности, чтобы избежать тяжелого течения болезни. Также вакцинироваться «Спутником V» можно на сроке 22 недель.

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