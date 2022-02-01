В барнаульском перинатальном центре «ДАР» открыли отдел ЗАГСа

Теперь родителям не придется ехать в отдельный ЗАГС. Фото: пресс-служба управления юстиции Алтайского края

В перинатальном центре «ДАР» в Барнауле открыли отдел ЗАГСа. Теперь свидетельство о рождении родители смогут получить прямо в день выписки. Подробнее о новой услуге рассказала начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова.

– Это наш первый опыт открытия ЗАГСа в перинатальном центре, где государственная регистрация рождения ребенка и установления отцовства будут проводиться непосредственно в стенах медицинского учреждения. Сегодняшнее событие достаточно актуально в период пандемии. Из-за действующей эпидемиологической ситуации мамы смогут исключить лишние контакты, - рассказала Оксана Грохотова.

В «ДАРе» уже начали оказывать новую услугу. Первое свидетельство о рождении выдали жительнице Бийска Анне Вольф, у которой 28 января родилась дочь Мира. Молодая мама очень обрадовалась, что ей не придется отдельно ехать оформлять документы.

– Это стало для меня неожиданность, что здесь можно оформить свидетельство о рождении. Но для нас это очень удобно, чтобы не отнимать время и не ездить в ЗАГС. Примерно десять минут и документы готовы, - рассказала Анна.

В этот же день выписывались еще две мамы с малышами. Им также выдали свидетельства о рождении прямо в ДАРе.

ЗАГС в тестовом режиме будет работать в перинатальном центре по понедельникам, средам и пятницам с 8:00 до 17:00. Отмечается, что воспользоваться услугой смогут только пациенты ДАРа.

Напомним, ранее сообщалось, что на Алтае за шесть лет в 1,5 раза снизилась рождаемость. При этом такая тенденция характерна для России в целом.

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