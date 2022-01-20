22.02.22: в Алтайском крае за 150 тысяч продают красивую дату для регистрации брака

По словам молодоженов, такая зеркальная дата встречается раз в тысячу лет Фото: Анна Перевощикова

Молодожены в России, по ходу дела, от любви посходили с ума – сайты переполнены объявлениями о продаже красивой даты для регистрации брака «22.02.22». Деньги за неё просят немаленькие. В Алтайском крае, к примеру, дату готовы продать за 150 тысяч рублей.

- Продам дату регистрации 22.02.2022. То есть мы готовы прийти с вами в ЗАГС, отказаться от записи, а далее сразу же записываетесь вы. Торг уместен, - пишет Елена на сайте «Авито». Регистрация запланирована в райцентре Алтайское.

Мы решили посмотреть, где еще предлагают похожие объявления. Согласно сервису «Авито», в Пятигорске запись в ЗАГСе уступят за 350 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 3,5 млн рублей, в Подмосковье – больше 22 млн рублей. Меньше всего просят жители Казани – 50 тысяч рублей.

Как утверждают сами молодожены, такая зеркальная дата встречается чуть ли не раз в тысячу лет, поэтому и спрос на нее большой. Но не все готовы отказаться от неё даже за самые большие деньги. «Комсомолке» удалось найти пару, которая произнесет долгожданное «Да!» в этот день:

- Мой молодой человек сделал мне предложение в Новый год. Встречаемся мы давно, чувства уже проверены, поэтому мы решили не откладывать это дело в долгий ящик, тем более, что такая символичная дата намечается. В Барнауле в ЗАГСах уже все на 22 февраля расписано. Но нам улыбнулась удача – в нашем родном городе Алейске регистрация была свободна, - рассказывает «КП-Барнаул» Елизавета.

К слову, дата 22.02.2022 символизирует лебедей – а это птицы безграничной любви и верности! Будем надеяться, что этот день принесет будущим супругам самое большое счастье.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе управления юстиции Алтайского края, всего в этот день узами брака соединятся пар 116. А вот продавать свою дату в ЗАГСе, как оказалось – не совсем законно.

- В соответствии с Налоговым кодексом РФ за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, уплачивается государственная пошлина в размере 350 рублей. Дополнительная плата, кроме указанной государственной пошлины, не взимается. В случае если пара со дня подачи заявления до дня государственной регистрации брака передумала регистрировать брак, она не является в орган ЗАГС в назначенную ранее дату и время регистрации брака. Вместе с тем, данное время сохраняется за парой до истечения времени регистрации брака. Занять данное время другая пара не может. Напоминаем, что 20.01.2022, 21.01.2022 - крайние даты для подачи заявления на заключение брака в зеркальную дату 22.02.2022, - отметили в управлении.

Комментарий пресс-службы Авито:

- Объявления о переуступке прав на получение тех или иных услуг, действительно, могут быть размещены на платформе, что законно и не нарушает наши внутренние правила. Но мы всегда заботимся о достоверности услуги. Согласно имеющейся информации в данном случае такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Поэтому во избежание введения пользователей в заблуждение, даже если это было сделано ненамеренно, мы приняли решение отклонять такие объявления.

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