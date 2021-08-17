На Алтае за шесть лет в 1,5 раза снизилась рождаемость

Такая тенденция снижения рождаемости в эти годы характерна для Российской Федерации в целом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за шесть лет серьезно сократилась рождаемость. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– За последние шесть лет (2015-2020 годы) численность родившихся в крае постепенно снижается - с 30080 человек в 2015 году до 19840 человек в 2020 году. Такая тенденция снижения рождаемости в эти годы характерна для Российской Федерации в целом ,– добавили в пресс-службе

Там отметили, что численность умерших находилась примерно на одном уровне - около 33 тысяч человек. Исключением является 2020 год, когда смертность из-за пандемии составила 38021 человек.

Динамика числа умерших в 2020-2021 годах выглядит следующим так: в январе - августе 2020 года показатель держался на одном уровне, а в сентябре начался рост, вызванный второй волной коронавируса. Он достиг своего пика в ноябре. После этого смертность снижалась примерно до уровня прошлого года.В июле снова наметился заметный рост из-за подъема новой волны COVID-19.