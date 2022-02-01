В честь китайского Нового года в барнаульском зоопарке поздравили тигров

1 февраля по восточному календарю наступает год тигра Фото: Олег УКЛАДОВ

1 февраля по восточному календарю наступает год тигра. К этому празднику в зоопарке Барнаула приготовили особые лакомства для полосатых питомцев.

Все четыре хищника получили деликатесы в виде курятинки и красной рыбы, изящно разложенных на подносах. Багира, Шерхан, Маяк и Фифа вкусное подношение оценили и благосклонно заурчали. Кстати, Шерхан и Фифа всегда урчат громче, чем добродушные Багира и Маяк.

- У каждого тигра свой характер, - рассказывает Сергей Писарев, директор зоопарка. - У них даже полоски у всех разные, как отпечатки пальцев на руке человека. Как и люди, кстати, звери могут перевоспитываться.

Например, Фифа, появившаяся в Барнауле в пандемию после распада казанского цирка, вначале проявляла больше агрессии.

- Может, была чем-то обижена на людей за дрессировки,- предполагает Писарев. – Сейчас, чувствуя почтительное к себе отношение, добреет с каждым днем.

Яства, приготовленные по торжественному случаю животные не проглотили одним махом (чай не с голодного мыса!) , а смаковали по кусочку, облизываясь от удовольствия.

- Тигры сказали: «Супер, Сережа молодец», - улыбается Сергей Писарев.

Уже с утра 1 февраля некоторые романтичные натуры пришли в зоопарк полюбоваться «красивой группой в полосатых купальниках» и загадать желания.

- И правильно делают, сила увиденного настоящего тигра усилит «сбычу мечт», - считает Писарев.

По его мнению, год будет мощным и сильным.

- Потому что тигр - мощное животное,- отметил собеседник. - Тигр - это всегда победа, король . Не случайно, если внимательно присмотреться к лбу тигра, то увидишь китайский иероглиф, означающий «король».

Креативный барнаулец Писарев также пожелал нам всем королевской удачи и успеха, а также мощного здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Символ года: истории тигров барнаульского зоопарка

От любви до ненависти и уникальных открытий (подробнее)

«Идеальная машина для убийства»: почему на Алтае исчезли тигры

Одно из последних упоминаний относится к началу 20 века (подробнее)