В честь китайского Нового года в барнаульском зоопарке поздравили тигров

1 февраля по восточному календарю наступает год тигра
Фото: Олег УКЛАДОВ
1 февраля по восточному календарю наступает год тигра. К этому празднику в зоопарке Барнаула приготовили особые лакомства для полосатых питомцев.
Все четыре хищника получили деликатесы в виде курятинки и красной рыбы, изящно разложенных на подносах. Багира, Шерхан, Маяк и Фифа вкусное подношение оценили и благосклонно заурчали. Кстати, Шерхан и Фифа всегда урчат громче, чем добродушные Багира и Маяк.
- У каждого тигра свой характер, - рассказывает Сергей Писарев, директор зоопарка. - У них даже полоски у всех разные, как отпечатки пальцев на руке человека. Как и люди, кстати, звери могут перевоспитываться.
Например, Фифа, появившаяся в Барнауле в пандемию после распада казанского цирка, вначале проявляла больше агрессии.
- Может, была чем-то обижена на людей за дрессировки,- предполагает Писарев. – Сейчас, чувствуя почтительное к себе отношение, добреет с каждым днем.
Яства, приготовленные по торжественному случаю животные не проглотили одним махом (чай не с голодного мыса!) , а смаковали по кусочку, облизываясь от удовольствия.
- Тигры сказали: «Супер, Сережа молодец», - улыбается Сергей Писарев.
Уже с утра 1 февраля некоторые романтичные натуры пришли в зоопарк полюбоваться «красивой группой в полосатых купальниках» и загадать желания.
- И правильно делают, сила увиденного настоящего тигра усилит «сбычу мечт», - считает Писарев.
По его мнению, год будет мощным и сильным.
- Потому что тигр - мощное животное,- отметил собеседник. - Тигр - это всегда победа, король . Не случайно, если внимательно присмотреться к лбу тигра, то увидишь китайский иероглиф, означающий «король».
Креативный барнаулец Писарев также пожелал нам всем королевской удачи и успеха, а также мощного здоровья.
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