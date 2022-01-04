«Идеальная машина для убийства»: почему на Алтае исчезли тигры

Полоски у каждого тигра уникальны. Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

2022 год по восточному календарю – год тигра. И хотя он наступит 1 февраля, «Комсомолка» решила вспомнить о случаях, когда эти редкие животные появлялись на Алтае.

Невиданный зверь

Упоминания о появления тигров содержатся в археологических памятниках эпохи ранних кочевников (5-3 век до нашей эры), их изображения были найдены на стенках деревянного саркофага из кургана в Онгудайском районе, а также на конской сбруе. Есть тому и свидетельства очевидцев.

5 октября 1839 года два брата охотились на косуль и в трех верстах от села Сетовка Бийского уезда заметили крупный след хищного зверя. Они пошли по нему и вскоре увидели двух разорванных коров. Братья решили, что это медведь и продолжили преследование, но тут на них выскочил тигр. Мужчинам лишь чудом удалось пережить эту встречу.

На следующий день собрались 12 человек и продолжили охоту, они выследили редкого звери и убили его.

- Убитого тигра тщательно измерили и взвесили. Зверь оказался весьма упитанным, он потянул на 290 килограммов, длина с хвостом его была 2 метра 80 сантиметров, а без хвоста — 1 метр 80 сантиметров, высота от лап до хребта была один метр, окружность передней лапы — 66 сантиметров, окружность живота — 1 метр 15 сантиметров, - пишет Алтайская краевая библиотека имени Шишкова.

В горах не выжить

По мнению барнаульского ученого-зоолога Татьяны Антоненко, Алтай не приспособлен для проживания тигров.

- Скорее всего, они пришли откуда-то из Азии. Возможно, следовали за добычей. А, может, это произошло, как и в случае с найденным у нас крокодилом, благодаря человеку – его сюда привезли. В любом случае, регион не приспособлен для них – они не могут жить в горах, это не грациозные снежные барсы, здесь нет подходящей для них пищи, хотя, в принципе, тигр может охотиться на косуль или лосей, - считает ученый.

Так что, появление тигра на Алтае – уникальное явление. Хотя удивительно, что в латинском названии этого тигра есть слово алтайский: Panthera tigris tigris или Panthera tigris altaica!

- Тигры – это идеальная машина для убийства. Они стоят на вершине пищевой цепочки, то есть, у них нет естественных врагов. При этом в природе в России осталось всего около 500 особей. Они и занесены в Красную книгу, - говорит ученый.

Кстати, при условии, что хищник сыт, человек не представляет для него интереса в качестве добыяи.

Шерхан и Багира

В Барнаульском зоопарке есть два тигра - Шерхан и Багира, которые полюбились всему городу. Кроме того, они отличаются особой плодовитостью. По словам директора зоопарка Сергея Писарева, в природе тигрицы приносят потомство раз в три года (столько мать заботится о котятах). А барнаульские – дают приплод каждый год! Причин этому множество – и удачная пара (с прошлым партнером у хищницы не было потомства), и уход. Вносят свой вклад и ученые.

- На протяжении нескольких лет мы со студентами занимаемся экспериментами. Например, вносим в среду тигров картон, на котором есть капля эфирного масла лаванды и смотрим, интересно это животному или нет, что нового в связи с этим появляется в его поведении. Сотрудники зоопарка также постоянно проводят разные варианты обогащения среды - запаховое (ели, сосны и пр.), предметно-игровое и т.д., - говорит Татьяна Антоненко.

Факты о тиграх

- Любимый запах всех больших кошек – это эфирное масло гвоздики и корицы! Сухая корица практически не вызывает интерес!

- Тигры могут жить семейными группами.

- Несмотря на то, что тигр - это вершина пищевой пирамиды, самец разрешает жить на своей территории нескольким самкам.

- В природе животных уничтожают браконьеры (в китайской медицине используется весь тигр от усов до кончика хвоста). Также часто гибель наступает от паразитов.

- Тигры в лицо знают тех людей, которые с ними работают.

- В зоопарке на посетителей они не реагируют, если только это не бегающие дети (!). Поэтому во всех зоопарках мира клетки с хищниками имеют двойное ограждение или спецстекло.

- Тигры любят купаться, не боятся снега.

- У тигров, как и у снежного барса, снизу на животе более густой мех, чем на спине.

- Шерсть грубая, много остевых волос.

- Имеют крупные лапы, что позволяет им легко передвигаться по снегу.

- Полоски у каждого тигра уникальны.

- В природе мать остается со своими детьми до 2-3-х лет