Символ года: истории тигров барнаульского зоопарка

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Живой символ года – это хорошо! Значит, есть талисман и он будет приносить удачу. А в Барнауле их более чем достаточно и пусть этот тигр будет благосклонен.

Лотос по обмену

Речь, конечно же, о Барнаульском зоопарке. Вот уже на протяжении многих лет здесь проживает чудесная и одна из самых ярких и популярных звериных пар – тигры Шерхан и Багира. Причем до осени 2016 года Шери, как ласково зовут главу семейства работники «Лесной сказки», по обмену проживал в Северске, а оттуда к нам привезли Лотоса. Рокировку произвели для того, чтобы появилось потомство, так как Шерхан на тот момент еще был молод. Но пара не сложилась, да к тому же Лотос сильно оскандалился, так что пришлось его вернуть обратно в Томскую область.

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Феноменальная плодовитость

Зато Шери из Северска вернулся уже не милым котиком, а вполне-таки взрослым самцом. У него сложились прекрасные отношения с Багирой и спустя некоторое время в их паре появились котята. К настоящему моменту они уже четырежды становились родителями. Причем во второй раз на свет появились сразу шестеро тигрят! Это крайняя редкость, так как в природе обычно появляется не больше четырех. Объяснение очень просто – у тигров только четыре соска. Соответственно, чтобы выкормить потомство, в помете не может быть больше котят.

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Но вместе с тем, такой интересный феномен заставил ученых призадуматься и заняться исследованием. В итоге оказалось, что Багира вовсе не амурский тигр, а, вероятно, исчезающий восточно-китайский вид. На момент открытия, в природе насчитывалось всего около 20-25 особей!

Белые тигры

Но уже в скором времени наш любимый зоопарк может нас порадовать еще одним открытием. Летом 2019 года в «Лесной сказке» появился белый тигр Маяк, а год назад ему привезли невесту – Фифу. Долги месяцы у них происходила «притирка», но сейчас можно с уверенностью заявлять, что пара все же сложилась и даже больше! Есть все предпосылки к тому, что весной 2022 года в барнаульском зоопарке впервые могут появиться белые тигрята.

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигры барнаульского зоопарка Фото: Олег УКЛАДОВ

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