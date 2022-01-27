«Таких темпов еще не было!». На Алтае резко выросло количество заболевших ковидом

Среди новых заболевших есть и врачи, которые также уходят на больничный Фото: Олег УКЛАДОВ

За последнюю неделю число заболевших ковидом в Алтайском крае увеличилось вдвое. А в Барнауле статистика и вовсе зашкаливает: с 19 по 25 января зараженных стало в три раза больше! И в ближайшую неделю количество инфицированных однозначно будет только расти. Такого мощного «пятого вала» не ожидали даже врачи.

- Мы не угадали с темпами прироста, - заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. - Ожидалось, что удвоение количества заболевших в столице края будет через две недели, но получилось, что мы имеет трехкратный прирост только за неделю. Таких темпов в регионе никогда не было! И это, можно сказать, ситуация только раскачивается!

Первыми стали «захлебываться» барнаульские поликлиники и кол-центры. Число звонков увеличилось в разы, дозвониться стало труднее, есть жалобы на «недозвоны». Среди новых заболевших есть и врачи, которые также уходят на больничный. Это еще больше осложняет работу оставшегося медперсонала.

По данным министра Попова, в службе скорой помощи пока что масштабного всплеска не наблюдается. Это дает основание предполагать, что начавшаяся пятая волна связана именно с «омикроном», который чрезвычайно быстро распространяется, но переносится легче, чем штамм «дельта» и не так часто приводит к госпитализации.

- Факт появления нового штамма в крае зафиксирован. При этом стоит отметить, что мы не отправляем поголовно все образцы на исследование именно по «омикрону». Новый штамм подтвердился в том числе у людей, которые никуда из региона не выезжали. А это значит, что вирус уже активно циркулирует. Теперь важно понять, как быстро он заместит «дельту», - объяснил Дмитрий Попов.

На фоне роста общей статистике в Алтайском крае отмечается и увеличение числа заболевших среди детей. Только за 24 и 25 января оперштаб выявлял более 100 случаев заражения среди несовершеннолетних. Некоторые классы в школах уже закрыты на карантин.

Минздрав готовится принимать экстренные меры. Разработан мобилизационный план с четырьмя сценариями. Так как развитие пока идет по худшему варианту, то есть большая вероятность, что со следующей недели возможно перепрофилирование диагностического центра в ковид- поликлинику. Под детские ковидные госпитали при неблагоприятной эпидобстановке перепрофилируют центр материнства и детства и роддом.

В крае уже сейчас есть распоряжение министра здравоохранения о том, что главврачи могут сами принимать решение о привлечении на «ковид-направления» дополнительного персонала из других подразделений, например, стационаров. Это означает, естественно, сокращение плановой помощи при худшем варианте развития событий.

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