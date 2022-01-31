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Здоровье31 января 2022 5:41

Клич о помощи: в Барнауле ищут автоволонтеров для развоза медиков по вызовам

Никто не ожидал такого роста числа больных, система не справляется
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Всем прибывшим на помощь обещают обеспечение перчатками и масками. Фото: Алтайское реготделение "ЕР"

Всем прибывшим на помощь обещают обеспечение перчатками и масками. Фото: Алтайское реготделение "ЕР"

На прошлой неделе в соцсетях стали появляться сообщения о срочном поиске автоволонтеров в Барнауле. Как рассказала “Комсомолке” депутат Барнаульской гордумы и член отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Кристина Юстус, курирующая направление волонтерства, на помощь медики призывают в первую очередь тех, у кого есть машина, но и добровольцам без автомобиля в медучреждениях будут рады.

- В работе колл-центров сейчас помогают студенты-медики, так как там нужны люди с медицинским образованием. Основное, чего нам сейчас не хватает - автоволонтеры. Нагрузка на медиков большая, количество вызовов на дом нереальное, поэтому обойти всех просто невозможно. Кроме того, на дому проводят тестирование на ковид, нужно развозить биоматериалы, - пояснила Кристина Юстус.

Помимо подвоза врачей к больным требуется еще и доставка лекарств. Как отмечает депутат, с этой задачей могут справиться люди без машин и разносить препараты по адресам недалеко от поликлиники.

Всем прибывшим на помощь обещают обеспечение перчатками и масками. График подбирается индивидуально, поэтому помочь могут и те, кто занят основной работой - всего пара часов личного времени волонтера может значительно облегчить жизнь медработникам. Кроме того, работать можно и на выходных - из-за всплеска заболеваемости врачам приходится посещать пациентов даже в воскресенье.

- Мы делаем все, что от нас зависит, по максимуму, но, как уже говорил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, никто не ожидал таких темпов роста числа заболевших. Ни одна система здравоохранения с таким наплывом не справится. Поэтому мы призываем присоединиться к нашей семье волонтеров, я уверена, что у нас в городе есть много добрых и отзывчивых людей, - подчеркнула собеседница.

Ранее “Комсомолка” уже рассказывала об одном из таких добровольцев - Алексее Биктемирове. Мужчина ежедневно после ночных смен на основной работе развозит медиков девятой поликлиники на вызовы. Даже во время отпуска он занимался благотворительностью.

- Бывало, что за день по 18 вызовов отрабатывали, сейчас опять повезу врача. Сколько бензина в день расходую? Да я и не считаю, это же для благого дела. Сейчас в штабе (#Мы вместе, прим. ред.) решают вопрос по поводу обеспечения нас топливными картами, - подчеркнул мужчина.

Еще один волонтер - Александр Семенов. Он пришел в движение добровольцев еще в начале пандемии, и до сих пор разъезжает с медиками.

Александр Семенов

Александр Семенов

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Раньше я развозил продуктовые наборы, сейчас помогаю врачам по несколько часов в день, когда не занят основной работой. К медучреждению я не привязан - откуда заявка поступает, туда и еду,- отметил Александр.

Кстати, как признался мужчина, заразиться - не страшно, если соблюдать все меры предосторожности: обязательно носить маску, дезинфицировать руки и поверхности в салоне до и после смены.

Справка КП

Все желающие записаться в волонтеры могут связаться с куратором по номеру телефона 8-913-233-22-84 или электронной почте - info@volmedic.com.

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