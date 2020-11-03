В Барнауле автоволонтеры помогают врачам добраться до пациентов

Автоволонтер. Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Барнауле несколько автоволонтеров помогают развозить врачей. Юрий Матвейко, депутат АКЗС от фракции «Единая Россия», оплачивает им топливо. Благодаря этой поддержке удается помочь большим людям.

Один из пяти автоволонтеров, который помогает жителям Барнаула, – Алексей Биктемиров. Ежедневно после ночных дежурств он на своем автомобиле возит на вызовы врачей-педиатров детской поликлиники №9. Автопарк медучреждения занят оперативной работой по борьбе с COVID-19.

Алексей рассказал, что когда узнал, какую нагрузку испытывает система здравоохранения в период пандемии коронавируса, то сразу решил стать автоволонтером.

Чтобы поддержать таких неравнодушных людей, депутат-единоросс Юрий Матвейко решил покрыть их затраты на бензин. Компания «ОКТАН» специально выделила топливные карты, по которым добровольцы могут бесплатно заправлять машины.

Каждый может помочь

В Алтайском края при поддержке «Единой России» в конце марта заработал штаб Всероссийской акции #МыВместе. Кроме студентов, которые в основном доставляют продукты питания, лекарства и товары первой необходимости пенсионерам и маломобильным гражданам, а также помогают медицинским работникам в поликлиниках и стационарах, в волонтерство идут и взрослые люди. Так возраст автоволонтеров — от 30 лет.

Каждый может стать волонтером. Для этого нужно зайти на сайт «Добро.ру», кликнуть на раздел «Стать волонтером» и подать заявку на участие в добровольческих акциях. После этого с желающим связываются координаторы регионального штаба.

Кроме того, заявки на помощь пожилым и маломобильным людям можно оставлять на федеральный номер штаба #МыВместе: 8-800-200-34-11 и региональный номер: 8-800-700-51-22.