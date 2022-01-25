В Алтайском крае сотрудник МЧС спас жизнь водителю с инсультом

Сотрудник МЧС вызвал скорую помощь Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Славгороде сотрудник МЧС Александр Полубояринов помог пенсионеру, которому стало плохо в автомобиле. Благодаря действиям спасателя мужчина выжил, пишет региональное управление МЧС.

Все произошло, когда в Александр ехал на работу по улице Ленина. Перед ним двигался автомобиль Лада Гранта. Машина то и дело виляла, водитель вел себя неуверенно и спасателю показалось это странным. Вскоре легковушка остановилась около одного из торговых центров города, а Александр припарковался рядом.

Спасатель быстро подошел к водителю Лады, чтобы спросить, все ли в порядке. Он несколько раз постучал в окно, но никто не ответил. Тогда Александр дернул дверь и увидел за рулем пожилого человека, который уже потерял сознание.

Сотрудник МЧС вызвал скорую помощь, описав состояние мужчины, а также дождался прибытия медиков.

«Я просто не мог проехать мимо. Я давно работаю в МЧС и знаю, что случиться может все, что угодно. Когда я увидел за рулем мужчину в полуобморочном состоянии, который не мог говорить, понял, что ему нужна срочная медицинская помощь и тут же вызвал скорую», - сказал спасатель.

Выяснилось, что у мужчины за рулем случился инсульт. Пожилого человека сразу отправили в реанимацию. Медики отметили, что если бы помощь задержалась хоть на полчаса, то мужчина мог погибнуть. Сегодня он уже находится в стабильном состоянии, врачи дают благополучный прогноз на выздоровление.

Александр связался с родственниками водителя Лады, чтобы убедиться, что с мужчиной все в порядке. Оказалось, что за рулем находился 70-летний Виктор Федорович. Он живет в селе Табуны, а в Славгород приехал за покупками.

– Родственники Виктора Федоровича выражают огромную благодарность Александру. Они уверены, что именно он спас жизнь их отцу и дедушке. Ведь в автомобиле он находился совсем один, – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай минувшей волонтеры нашли пропавшего в Рождество мужчину с двумя детьм. У путешественников на обратном пути сломался снегоход и они пешком направились в сторону села Урлу-Аспак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помогала наша собака»: волонтеры вытащили четырех щенков из-под завалов в Барнауле

Питомцев хотят отдать в добрые руки (подробнее)